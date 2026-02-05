Политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий рассказал 24 Каналу, что это странная позиция, ведь эта договоренность не распространяется на страны Европейского Союза. Вероятно, только американские войска будут защищать Украину по пятой статье.

Чем опасно заявление Финляндии?

Андрей Городницкий считает, что пятая статья НАТО – это очень эфемерная статья, которая ничего не определяет.

Если они об этом говорят, то это очень печально. Точно это не Финляндия должна делать такие сделать, ведь это одна из тех стран, которая точно знает, что такое агрессия от России,

– отметил он.

По мнению политического эксперта, это едва ли не единственная страна, которая может действительно себя защитить. Учитывая то, как Финляндия пытается максимально аккумулировать свои силы в собственный ВПК.

Это мощная страна, которая готовилась и готовится к вторжению России. Нашему государству нужен был такой союзник.

По словам Городницкого, позиция Финляндии – "монета с двух сторон". Если Россия нападет на нее, то Украина будет вынуждена действовать так же. Украинское войско очень мощное в Европе, поэтому Финляндии, вероятно, было бы выгодно, чтобы такая армия была на ее стороне.

Какова политика Финляндии в отношении Украины?