Визит Генсека НАТО имеет символическое и практическое значение. Как заметил в эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко, отметив, что выступление Рютте было четким сигналом России.

К теме Когда мы с Рютте были на Майдане, российский самолет вышел на пусковой рубеж, – Зеленский

Какова главная цель приезда Рютте?

Хотя Украина не является членом НАТО, но уровень нашего сотрудничества, взаимодействия самый высокий за все время отношений с этой организацией. Символично и то, что Рютте прибыл на фоне массированных российских ударов. Это жест солидарности с Украиной.

Если говорить о практической стороне встречи, то он остается закрытым. Генсек встретился с Владимиром Зеленским, с другими должностными лицами. Сегодня именно НАТО является главным в координации предоставления Украине помощи. Ранее за это отвечали американцы, но после прихода Дональд Трампа все изменилось.

Координация сбора оружия, логистика всех процессов – этим занимается аппарат НАТО. У нас есть много взаимодействия с Североатлантическим Альянсом. Сейчас об этом мало говорят, но, думаю, есть разные интеграционные программы, взаимодействие наших структур со структурами НАТО,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Вероятно, именно о помощи с оружием, координацией говорили Владимир Зеленский и Марк Рютте. Однако есть еще одна важная составляющая – это отношения с США и Дональдом Трампом. Известно, что Рютте сегодня является одним из самых эффективных переговорщиков с американским лидером.

Интересно! Политолог Алексей Буряченко считает, что приезд Генсека сразу после обстрела имел скрытый мотив. Рютте показал, что НАТО понимает угрозу противостояния с Россией. Также он намекал американцам, что некоторые европейские страны-члены Альянса готовы разместить миротворцев в Украине.

Еще во время форума в Давосе именно Рютте смог снять напряжение вокруг темы Гренландии, достичь хотя бы формальных договоренностей с Трампом и возобновить переговоры между США, НАТО и Данией по вопросам безопасности острова.

Украине очень важна поддержка генерального секретаря во время коммуникации с Трампом. Ведь американский лидер часто меняет мнение, свою позицию в мирных переговорах. К тому же именно "энергетическое перемирие", которое он предложил, позволило России накопить ракеты и снова ударить по Украине.

"Марк Рютте может обсудить это с Трампом, проинформировать его о том, что россияне не придерживались даже недельной остановки в ударах. Со своей стороны Трамп может повлиять на Путина, заставить его придерживаться настоящего перемирия. Такая составляющая визита Рютте очень важна, хотя о ней, видимо, публично не будут говорить", – подытожил политолог.

Какие главные заявления озвучил Рютте в Украине?