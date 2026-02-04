Визит Генсека НАТО имеет символическое и практическое значение. Как заметил в эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко, отметив, что выступление Рютте было четким сигналом России.
Какова главная цель приезда Рютте?
Хотя Украина не является членом НАТО, но уровень нашего сотрудничества, взаимодействия самый высокий за все время отношений с этой организацией. Символично и то, что Рютте прибыл на фоне массированных российских ударов. Это жест солидарности с Украиной.
Если говорить о практической стороне встречи, то он остается закрытым. Генсек встретился с Владимиром Зеленским, с другими должностными лицами. Сегодня именно НАТО является главным в координации предоставления Украине помощи. Ранее за это отвечали американцы, но после прихода Дональд Трампа все изменилось.
Координация сбора оружия, логистика всех процессов – этим занимается аппарат НАТО. У нас есть много взаимодействия с Североатлантическим Альянсом. Сейчас об этом мало говорят, но, думаю, есть разные интеграционные программы, взаимодействие наших структур со структурами НАТО,
– подчеркнул Владимир Фесенко.
Вероятно, именно о помощи с оружием, координацией говорили Владимир Зеленский и Марк Рютте. Однако есть еще одна важная составляющая – это отношения с США и Дональдом Трампом. Известно, что Рютте сегодня является одним из самых эффективных переговорщиков с американским лидером.
Интересно! Политолог Алексей Буряченко считает, что приезд Генсека сразу после обстрела имел скрытый мотив. Рютте показал, что НАТО понимает угрозу противостояния с Россией. Также он намекал американцам, что некоторые европейские страны-члены Альянса готовы разместить миротворцев в Украине.
Еще во время форума в Давосе именно Рютте смог снять напряжение вокруг темы Гренландии, достичь хотя бы формальных договоренностей с Трампом и возобновить переговоры между США, НАТО и Данией по вопросам безопасности острова.
Украине очень важна поддержка генерального секретаря во время коммуникации с Трампом. Ведь американский лидер часто меняет мнение, свою позицию в мирных переговорах. К тому же именно "энергетическое перемирие", которое он предложил, позволило России накопить ракеты и снова ударить по Украине.
"Марк Рютте может обсудить это с Трампом, проинформировать его о том, что россияне не придерживались даже недельной остановки в ударах. Со своей стороны Трамп может повлиять на Путина, заставить его придерживаться настоящего перемирия. Такая составляющая визита Рютте очень важна, хотя о ней, видимо, публично не будут говорить", – подытожил политолог.
Какие главные заявления озвучил Рютте в Украине?
- Во время выступления в Верховной Раде генеральный секретарь сообщил, что Украина получает 90% всех ракет для ПВО через механизм PURL. Это программа США и НАТО, которая позволяет ускорить поставки оружия. Через нее также поступает 75% ракет, которые нужны на фронте. Он добавил, что этого недостаточно, НАТО работает, чтобы увеличить количество ракет.
- Марк Рютте отметил, что атака по Украине в ночь на 3 февраля была неспровоцированная и не имела никакого значения для победы в войне. Он подтвердил, что обстрел касался исключительно гражданских и "породил хаос". По словам Генсека, американская сторона знает об атаке России и обязательно обратит на это внимание.
- Обстрел 3 февраля Рютте назвал одним из крупнейших по масштабу и количеству средств поражения с начала войны в 2022 году. Он подчеркнул, что это "плохой сигнал" для переговорного процесса. Такие действия ставят под сомнение желание россиян договариваться, хотя Украина со своей стороны демонстрирует готовность к миру.