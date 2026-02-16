В польском парламенте отмечают, что опыт войны России против Украины показал важность таких средств сдерживания. Об этом сообщает Польское радио.

Что известно о выходе Польши из конвенции?

Польша 20 февраля выходит из Оттавской конвенции о запрете производства, использования и хранения противопехотных мин. В Варшаве объясняют это решение необходимостью усилить обороноспособность государства на фоне вызовов безопасности.

Заместитель председателя парламентской Комиссии национальной обороны Йоанна Клюзик-Ростковская назвала этот шаг правильным. По ее словам, опыт Украины показал, что противопехотные мины могут играть важную роль в сдерживании врага и защите границ.

В начале вторжения украинцы использовали почти три миллиона противопехотных мин на границе, что существенно задержало продвижение россиян. Просто оказалось, что эти мины нужны. Было понятно, что в случае любого конфликта противопехотные мины все равно появились бы на польской территории. Вопрос лишь в том, были бы это российские мины, или также собственные,

– рассказала Клюзик-Ростковская.

В то же время польский депутат отметила, что пока рано говорить о масштабах производства или места хранения таких мин. Она также подчеркнула важность надлежащей подготовки военных для работы с этими боеприпасами.

Что такое Оттавская конвенция?