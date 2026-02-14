Питер Померанцев, британский журналист, писатель и специалист по пропаганде, объяснил 24 Каналу, что будущее – это рациональное объединение государств, которые видят в России врага.
Станет ли Украина осью новой архитектуры безопасности Европы?
Страны вроде Польши, стран Балтики и Великобритания понимают эту реальность, и сейчас есть окно возможностей не просто создавать нарратив, а воплощать его в конкретные действия.
"Важно транслировать месседж не о том, что Украина просто защищает Европу или восточный фланг НАТО, а о том, что это общее будущее – нет отдельно Украины и отдельно Европы, будущее объединенное", – сказал Померанцев.
Будущее индустрии безопасности Европы будет полностью объединено с украинской. Запад очень разный, и есть страны в Европе и за ее пределами, которые видят огромную угрозу от России и других агрессивных неоимпериалистических государств.
Европа также является концептуальной вещью, и сейчас формируется коалиция стран, которые нужны друг другу, и для них Украина играет огромную роль.
А что думают в других местах – важно ли это вообще? Почему нас так беспокоит, что о нас думают, например, в Португалии? Хотя Лиссабон, надо сказать, поддерживает Украину в санкциях и других вещах. Но будущее – это коалиция тех стран, которые также видят в России врага,
– пояснил Померанцев.
Что известно об оборонных возможностях Европы?
- Военные учения НАТО "Еж-2025" продемонстрировали слабые места Альянса в сценарии войны с массированным использованием дронов – при таких условиях блок может терять до двух батальонов ежедневно.
- Во время учений военные Украины применили систему "Дельта", которая позволяет оперативно выявлять и уничтожать цели, что подчеркнуло необходимость быстрой адаптации западных армий к современным условиям войны.
- Часть европейских государств только начинает серьезные реформы, а другие до сих пор не имеют системных изменений.