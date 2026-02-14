Питер Померанцев, британский журналист, писатель и специалист по пропаганде, объяснил 24 Каналу, что будущее – это рациональное объединение государств, которые видят в России врага.

Станет ли Украина осью новой архитектуры безопасности Европы?

Страны вроде Польши, стран Балтики и Великобритания понимают эту реальность, и сейчас есть окно возможностей не просто создавать нарратив, а воплощать его в конкретные действия.

"Важно транслировать месседж не о том, что Украина просто защищает Европу или восточный фланг НАТО, а о том, что это общее будущее – нет отдельно Украины и отдельно Европы, будущее объединенное", – сказал Померанцев.

Будущее индустрии безопасности Европы будет полностью объединено с украинской. Запад очень разный, и есть страны в Европе и за ее пределами, которые видят огромную угрозу от России и других агрессивных неоимпериалистических государств.

Европа также является концептуальной вещью, и сейчас формируется коалиция стран, которые нужны друг другу, и для них Украина играет огромную роль.

А что думают в других местах – важно ли это вообще? Почему нас так беспокоит, что о нас думают, например, в Португалии? Хотя Лиссабон, надо сказать, поддерживает Украину в санкциях и других вещах. Но будущее – это коалиция тех стран, которые также видят в России врага,

– пояснил Померанцев.

