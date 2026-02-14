Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал британский журналист, писатель, специалист по пропаганде Питер Померанцев, подчеркнув то, как работают нарративы по России. Он объяснил, какой из них может переиграть Владимира Путина.

Какой нарратив является триггерным для российского общества?

Померанцев отметил, что украинские службы и компании уже осуществляют много интересных информационных воздействий на Россию, и их нужно масштабировать.

Он рассказал, что сотрудничал в своем американском университете Джонс Хопкинс в Вашингтон с украинскими исследователями. Вместе они экспериментировали с различными нарративами, которые способны максимально разрушать поддержку войны среди россиян.

"Самый эффективный нарратив был связан с ростом криминалитета в России в результате войны и, соответственно, с возвращением страны в 1990-е. Эта проблема действительно важна для россиян", – объяснил специалист по пропаганде.

Обратите внимание! По данным расследования издания "Настоящее Время", вербовка российских заключенных на войну в Украине началась летом 2022 года, когда их набирали в ряды ЧВК "Вагнер". С февраля 2023-го этим процессом занималось исключительно российское минобороны, тогда же указом главы генштаба был официально создан проект "Шторм Z". Управление "Шторм Z" осуществляет ГРУ, контракты российских заключенных якобы имеют особый гриф секретности и хранятся в специальном архиве военной разведки. Заключенные из "Шторм Z", которые подписывали контракты, по информации издания, не могли их разорвать по собственному желанию, получали более низкие зарплаты и меньше льгот.

Нужно отметить, что путинская пропаганда базируется на том, что он прекратил хаос, царивший в 1990-е, навел порядок в России и сделал Россию величественной. А когда показать, что в стране снова возвращается хаос, тогда для Путина это, по мнению британского журналиста, станет большой проблемой.

Мы видим, что криминалитет усиливается, потому что выпускают много преступников из лагерей, они идут к российским войскам, потом возвращаются и делают много ужасных вещей. Это пример того, что эти нарративы работают и помогают разрушать психологическую схему пропаганды,

– пояснил Питер Померанцев.

Он добавил, что это самый эффективный нарратив, который влияет на россиян, активно поддерживающих Путина.

Как проходят мобилизационные процессы в России?