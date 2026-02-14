Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив британський журналіст, письменник, фахівець із пропаганди Пітер Помєранцев, наголосивши на тому, як працюють наративи щодо Росії. Він пояснив, який з них здатний переграти Володимира Путіна.

Який наратив є тригерним для російського суспільства?

Помєранцев зазначив, що українські служби та компанії вже здійснюють багато цікавих інформаційних впливів на Росію, і їх потрібно масштабувати.

Він розповів, що співпрацював у своєму американському університеті Джонс Хопкінс у Вашингтон з українськими дослідниками. Разом вони експериментували з різними наративами, які здатні максимально руйнувати підтримку війни серед росіян.

"Найефективніший наратив був пов'язаний зі зростанням криміналітету в Росії внаслідок війни і, відповідно, з поверненням країни у 1990-ті. Ця проблема дійсно важлива для росіян", – пояснив фахівець із пропаганди.

Зверніть увагу! За даними розслідування видання "Настоящее Время", вербування російських в'язнів на війну в Україні почалося влітку 2022 року, коли їх набирали до лав ПВК "Вагнер". З лютого 2023-го цим процесом займалося виключно російське міноборони тоді ж указом голови генштабу був офіційно створений проєкт "Шторм Z". Управління "Шторм Z" здійснює ГРУ, контракти російських ув'язнених нібито мають особливий гриф секретності та зберігаються в спеціальному архіві військової розвідки. Ув'язнені зі "Шторм Z", які підписували контракти, за інформацією видання, не могли їх розірвати за власним бажанням, отримували нижчі зарплати й менше пільг.

Варто зазначити, що путінська пропаганда базується на тому, що він припинив хаос, який панував у 1990-ті, навів лад в Росії та зробив Росію величною. А коли показати, що в країні знову повертається хаос, тоді для Путіна це, на думку британського журналіста, стане великою проблемою.

Ми бачимо, що криміналітет посилюється, тому що випускають багато злочинців з таборів, вони йдуть до російських військ, потім повертаються і роблять багато жахливих речей. Це приклад того, що ці наративи працюють і допомагають руйнувати психологічну схему пропаганди,

– пояснив Пітер Помєранцев.

Він додав, що це найефективніший наратив, який впливає на росіян, що активно підтримують Путіна.

Як проходять мобілізаційні процеси в Росії?