Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на розслідування "Настоящего Времени". Офіційно проєкт "Шторм Z" запустили указом голови генштабу від 24 лютого 2023 року.

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Хто керує вербуванням

Вербування ув'язнених на війну в Україні розпочалося ще влітку 2022 року, коли набір зеків до своїх лав розпочали "вагнерівці". Уже в лютому 2023 року "монополістом" із залучення засуджених на фронт стало російське міноборони.

Частину оперативного керівництва проєктом "Шторм Z" здійснювали структури Південного округу. Військові частини 8-ї гвардійської загальновійськової армії відповідали за підготовку бійців і ведення документації, зокрема фінансової.

Також відомо про "Центр підготовки, застосування штурмових підрозділів і підрозділів посилення", який займався тактикою зеків-штурмовиків. Його створили всередині Об'єднаного угруповання військ (ОУВ) – "мозкового центру" так званої "СВО".

Як причетне ГРУ

Ще один орган управління "Шторм Z" розташований у Москві – це ГРУ. Контракти в'язнів нібито мають особливий гриф секретності та зберігаються в спеціальному архіві російської військової розвідки.

Керівництво вищезгаданої 8-ї армії надсилає відомості про загиблих зеків секретною поштою в офіс Головного управління Генштабу (сучасне позначення ГРУ).

Фінансове забезпечення, здійснення різних виплат добровольцям штурмової роти покладено на московську військову частину 45 807,

– йдеться в документі з підписом полковника 8-ї армії Сергія Іванова.

Цікаво, що за адресою вказаної частини розташовується штаб-квартира ГРУ, а командир частини 45 807 – Ігор Костюков, глава розвідки.



Вирізка з документа російського міноборони / "Настоящее Время"

Ув'язнені зі "Шторм Z" підписували "добровольчі" контракти, що накладало низку обмежень. Наприклад, зеки не могли розірвати контракт за власним бажанням, отримували нижчі зарплати й менше пільг.

У лютому 2023 року ГРУ закріпило за собою статус куратора практично всіх "добровольчих" підрозділів. За словами розслідувачів, "Шторм Z", ймовірно, не став винятком.

Нагадаємо, весняний призов до окупаційної армії триватиме з 1 квітня до 15 липня 2025 року. До проходження військової служби хочуть залучити 160 тисяч осіб віком від 18 до 30 років.