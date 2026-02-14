Про це пише Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Як тепер росіянам зайти на сайт "Хочу вернуть"?

У Координаційному штабі зазначили, що блокування сайту "Хочу вернуть" на території Росії – це чергова спроба Кремля приховати від власного суспільства реальні масштаби втрат своєї армії в Україні.

Довідково! "Хочу вернуть" – один із проєктів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Ресурс публікує інформацію про поранених і загиблих військових армії Росії з іменами та прізвищами, номерами жетонів і військових частин, діагнозами та датами поранень чи смерті.

Коордштаб зазначив, що на сайті "Хочу вернуть" уже доступна інформація про понад 156 000 загиблих та 96 000 поранених російських військовослужбовців. Дані постійно оновлюються, щотижня база поповнюється новими підтвердженими записами.

Проєкт розпочав роботу в січні 2026 року, а вже за місяць росіяни почали блокувати його роботу на своїй території. Відтепер, щоб дізнатися правду про те, що сталося з солдатами та офіцерами армії Росії, їх рідним потрібно використовувати сервіси VPN,

– йдеться у повідомленні.

Представники Координаційного штабу наголосили, що статистика сайту "Хочу вернуть" доводить, що навіть попри блокування на території Росії, сотні користувачів з країни-агресорки щодня переглядають базу втрат, намагаючись отримати інформацію про реальну долю російських військових.

"Влада Росії боїться показувати власному суспільству реальні наслідки війни проти України. Та кожен, хто відвідує сайт "Хочу вернуть" усвідомлює справжню ціну розпочатого Путіним повномасштабного вторгнення", – резюмували у Коордштабі.

Які ще ресурси обмежили чи заблокували у Росії?