Об этом пишет Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Интересно Россияне растеряны из-за блокировки Telegram: полковник запаса назвал возможности для ВСУ
Как теперь россиянам зайти на сайт "Хочу вернуть"?
В Координационном штабе отметили, что блокировка сайта "Хочу вернуть" на территории России – это очередная попытка Кремля скрыть от собственного общества реальные масштабы потерь своей армии в Украине.
Справочно! "Хочу вернуть" – один из проектов Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Ресурс публикует информацию о раненых и погибших военных армии России с именами и фамилиями, номерами жетонов и воинских частей, диагнозами и датами ранений или смерти.
Коордштаб отметил, что на сайте "Хочу вернуть" уже доступна информация о более 156 000 погибших и 96 000 раненых российских военнослужащих. Данные постоянно обновляются, еженедельно база пополняется новыми подтвержденными записями.
Проект начал работу в январе 2026 года, а уже через месяц россияне начали блокировать его работу на своей территории. Отныне, чтобы узнать правду о том, что произошло с солдатами и офицерами армии России, их родным нужно использовать сервисы VPN,
– говорится в сообщении.
Представители Координационного штаба отметили, что статистика сайта "Хочу вернуть" доказывает, что даже несмотря на блокировку на территории России, сотни пользователей из страны-агрессора ежедневно просматривают базу потерь, пытаясь получить информацию о реальной судьбе российских военных.
"Власть России боится показывать собственному обществу реальные последствия войны против Украины. И каждый, кто посещает сайт "Хочу вернуть" осознает истинную цену начатого Путиным полномасштабного вторжения", – резюмировали в Коордштабе.
Какие еще ресурсы ограничили или заблокировали в России?
Российские медиа сообщили о возможных ограничениях работы Telegram со стороны государства. РосСМИ, в свою очередь, писали, что "Роскомнадзор" начал процедуру частичного замедления мессенджера.
Позже стало известно, что Россия заблокировала доступ к WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, удалив их IP-адреса из Национальной системы доменных имен (НСДИ). Также под запретом оказались несколько международных медиа, таких как BBC News и Deutsche Welle.
Пользователи, которые пытаются открыть эти сайты, получают техническое сообщение об ошибке. Для входа и пользования этими ресурсами россиянам теперь необходимо использовать VPN.