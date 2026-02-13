Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан подчеркнул 24 Каналу, что это создало окно возможностей для украинских военных. Поэтому этим нужно пользоваться.

Какие возможности это дало ВСУ?

Роман Свитан отметил, что определенный положительный эффект этого окна возможностей уже заметен. ВСУ провели несколько контрнаступательных операций тактического уровня в районе Купянска, Гуляйполя. Однако такая возможность будет еще неделю – полторы.

Россияне сейчас перенастраивают систему связи на свои спутники. Для них это не полная остановка связи. Поэтому сейчас враг переключится и со следующей недели восстановит коммуникацию.

То есть то провисание, которое за неделю нам предоставил Маск и российский генштаб по связи, мы используем. Но это не на долгое время. Потому что восстановление будет буквально на следующей неделе,

– сказал военный эксперт.

Блокировка Telegram: что известно?