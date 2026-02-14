Пітер Помєранцев, британський журналіст, письменник та фахівець із пропаганди, пояснив 24 Каналу, що майбутнє – це раціональне об'єднання держав, які бачать у Росії ворога.
Чи стане Україна віссю нової архітектури безпеки Європи?
Країни на кшталт Польщі, країн Балтики та Велика Британія розуміють цю реальність, і зараз є вікно можливостей не просто створювати наратив, а втілювати його в конкретні дії.
"Важливо транслювати меседж не про те, що Україна просто захищає Європу чи східний фланг НАТО, а про те, що це спільне майбутнє – немає окремо України та окремо Європи, майбутнє об'єднане", – сказав Помєранцев.
Майбутнє індустрії безпеки Європи буде повністю об'єднане з українською. Захід дуже різний, і є країни в Європі та за її межами, які бачать величезну загрозу від Росії та інших агресивних неоімперіалістичних держав.
Європа також є концептуальною річчю, і зараз формується коаліція країн, які потрібні одна одній, і для них Україна відіграє величезну роль.
А що думають в інших місцях – чи це взагалі важливо? Чому нас так турбує, що про нас думають, наприклад, у Португалії? Хоча Лісабон, треба сказати, підтримує Україну в санкціях та інших речах. Але майбутнє – це коаліція тих країн, які також бачать у Росії ворога,
– пояснив Помєранцев.
Що відомо про оборонні можливості Європи?
- Військові навчання НАТО "Їжак-2025" продемонстрували слабкі місця Альянсу у сценарії війни з масованим використанням дронів – за таких умов блок може втрачати до двох батальйонів щодня.
- Під час навчань військові Україна застосували систему "Дельта", яка дозволяє оперативно виявляти та знищувати цілі, що підкреслило потребу швидкої адаптації західних армій до сучасних умов війни.
- Частина європейських держав лише починає серйозні реформи, а інші досі не мають системних змін.