Пітер Помєранцев, британський журналіст, письменник та фахівець із пропаганди, пояснив 24 Каналу, що майбутнє – це раціональне об'єднання держав, які бачать у Росії ворога.

Дивіться також: Це був найефективніший наратив: фахівець із пропаганди сказав, як переграти Путіна

Чи стане Україна віссю нової архітектури безпеки Європи?

Країни на кшталт Польщі, країн Балтики та Велика Британія розуміють цю реальність, і зараз є вікно можливостей не просто створювати наратив, а втілювати його в конкретні дії.

"Важливо транслювати меседж не про те, що Україна просто захищає Європу чи східний фланг НАТО, а про те, що це спільне майбутнє – немає окремо України та окремо Європи, майбутнє об'єднане", – сказав Помєранцев.

Майбутнє індустрії безпеки Європи буде повністю об'єднане з українською. Захід дуже різний, і є країни в Європі та за її межами, які бачать величезну загрозу від Росії та інших агресивних неоімперіалістичних держав.

Європа також є концептуальною річчю, і зараз формується коаліція країн, які потрібні одна одній, і для них Україна відіграє величезну роль.

А що думають в інших місцях – чи це взагалі важливо? Чому нас так турбує, що про нас думають, наприклад, у Португалії? Хоча Лісабон, треба сказати, підтримує Україну в санкціях та інших речах. Але майбутнє – це коаліція тих країн, які також бачать у Росії ворога,

– пояснив Помєранцев.

Що відомо про оборонні можливості Європи?