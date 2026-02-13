Це свідчить, що досвід України поки повною мірою не інтегрований у підготовку західних армій. Про це пише The Wall Street Journal.

Дивіться також Потрібно "НАТО 3․0": у Пентагоні відповіли, чи вийдуть США з Альянсу

Як проходили навчання?

Керівник програми безпілотних систем Сил оборони Естонії Арбо Пробал заявив, що під час навчань моделювали перевантажене середовище задля максимального стресу для підрозділів і перевірки здатності адаптуватися.

Але, як зазначає видання, в одному зі сценаріїв багатотисячна бойова група, в якій були британська бригада та естонська дивізія, під час наступу фактично проігнорувала умови повної прозорості сучасного поля бою.

Один з учасників навчань, який виконував роль противника, розповів, що бойова група НАТО діяла без належного маскування, відкрито розміщувала намети та бронетехніку, унаслідок чого всі ці позиції були умовно знищені.

Яку роль відіграли українці?

Під час навчань українські військові застосували систему управління полем бою "Дельта", розроблену за участі "Аеророзвідки". Відповідна платформа в реальному часі збирає та аналізує розвіддані і допомагає координувати удари.

Завдяки цьому цілі можна виявляти й уражати за лічені хвилини, наприклад, згідно з оприлюдненою інформацією, українська команда з близько 10 осіб за пів дня умовно знищила 17 одиниць бронетехніки та завдала ще 30 ударів.

За словами учасників навчань, на ділянці менш ніж 10 квадратних кілометрів працювали понад 30 дронів, що становить лише частину щільності їх застосування на фронті в Україні, через що можливості сховатися не було.

Авто та механізовані підрозділи знаходили легко, після чого швидко знищували їх дронами. З\а оцінками учасників, "ворог" зміг умовно знищити 2 батальйони за день, після чого підрозділи фактично втрачали боєздатність.

Колишній командир Центру військової розвідки Естонії Стен Райманн назвав результати навчань шокуючими, зазначивши, що вони показали повну прозорість сучасного поля бою та вразливість техніки й підрозділів.

Як оцінюють результати навчань?

Генерал у відставці Девід Петреус наголосив, що виявлення проблем ще не означає їхнього вирішення, адже уроки засвоюються лише за умови змін у доктрині, підготовці військ, вимогах до озброєння та кадровій політиці.

Зазначається, що Естонія оновлює доктрину й підготовку з урахуванням війни дронів та збільшує оборонні витрати, але в "Аеророзвідці" зазначають, що частина країн НАТО досі використовує застарілі підходи до навчання військ.

Ми приречені,

– сказав один із командирів, спостерігаючи за результатами симуляції.

Реагуючи на таку реакцію, підполковник Пробал сказав, що головним завданням було спонукати військових до критичного мислення та відсутності самовдоволення, тож якщо цього вдалося досягти, то "місію виконано".

Чи готова Європа до можливої війни?