У Європі дедалі частіше говорять про необхідність самостійно гарантувати власну безпеку. Про це повідомляє Politico.

Що відомо про погіршення відносин між Європою та США?

Під час Мюнхенської конференції з безпеки стало зрозуміло, що трансатлантичний союз переживає серйозні потрясіння, а довіра між Європою та США суттєво ослабла. Попри те, що співпраця зберігається, "старий порядок", який десятиліттями поєднував дві сторони Атлантики, фактично занепав.

Як пише Politico, серед європейських політиків і бізнесу немає єдиної думки щодо майбутнього відносин зі США. Деякі співрозмовники видання вважають, що на відновлення довіри може знадобитися ціле покоління.

Державний секретар США Марко Рубіо намагався заспокоїти союзників і запевнив у збереженні американської ролі в НАТО, однак його виступ не зміг зняти глибоку недовіру. Європейські лідери офіційно демонстрували стриманість, адже військова присутність Америки й надалі залишається ключовим фактором безпеки континенту.

Водночас у Європі дедалі активніше обговорюють довгострокову оборонну автономію. Зокрема, Франція, Німеччина та Швеція ведуть попередні консультації щодо ролі французького ядерного арсеналу у гарантуванні безпеки Європи. Подібні дискусії посилюються через сумніви в надійності американської "ядерного парасольки".

Одним із найбільш болючих моментів у відносинах стали заяви Дональда Трампа щодо Гренландії. У Данії такі ідеї назвали неприйнятними та попередили, що конфлікт між союзниками по НАТО може поставити під сумнів існування самого Альянсу.

У підсумку, за оцінками аналітиків, післявоєнна модель трансатлантичного партнерства вже не працює у звичному вигляді, а Європа дедалі більше готується до сценарію, де їй доведеться покладатися передусім на власні сили.

Як Європа намагається забезпечити власну безпеку?