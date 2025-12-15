Це стало тривожним сигналом для Європи. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог та виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що зараз для європейців є 2 сценарії розвитку подій.

Яким був "тривожний дзвіночок" на переговорах в Берліні?

Політолог зауважив що під час переговорів у Берліні стало відомо, що Фрідріх Мерц не брав участь у переговорах між українцями та американцями. Про це повідомили в одному з німецьких медіа.

"Це говорить про два сценарії. Перший – європейські лідери намагаються зрозуміти, з якими позиціями прилетіли американці і що з цим робити, а другий – європейським лідерам немає сенсу приїжджати у Берлін, бо там вже може не бути американської делегації", – наголосив він.

Зверніть увагу! На всіх фото з Берліна Мерц був присутній поруч з Зеленським, тому медіа зробили висновки, що він також буде присутній на переговорах. Однак потім стало відомо, що Мерц коротко привітався і пішов з переговорної кімнати, коли розпочались переговори України та США.

За словами Буряченка, навколо переговорного процесу в Європі вирують різні думки та позиції, кожна країна має власний інтерес. Наприклад, Польща, Італія та Угорщина критикують європейські ініціативи щодо власної мілітаризації, напрацювання власного озброєння та автономного європейського ВПК.

Саме тому зараз немає повного розуміння майбутнього Європи та НАТО; незрозуміло, як європейські країни можуть досягти єдності для того, щоб забезпечити власну безпеку, якщо США їх "залишать".

Переговори у Берліні: що відомо?