Это стало тревожным сигналом для Европы. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что сейчас для европейцев есть 2 сценария развития событий.

Каким был "тревожный звоночек" на переговорах в Берлине?

Политолог отметил что во время переговоров в Берлине стало известно, что Фридрих Мерц не участвовал в переговорах между украинцами и американцами. Об этом сообщили в одном из немецких медиа.

"Это говорит о двух сценариях. Первый – европейские лидеры пытаются понять, с какими позициями прилетели американцы и что с этим делать, а второй – европейским лидерам нет смысла приезжать в Берлин, потому что там уже может не быть американской делегации", – подчеркнул он.

Обратите внимание! На всех фото из Берлина Мерц присутствовал рядом с Зеленским, поэтому медиа сделали выводы, что он также будет присутствовать на переговорах. Однако потом стало известно, что Мерц коротко поздоровался и ушел из переговорной комнаты, когда начались переговоры Украины и США.

По словам Буряченко, вокруг переговорного процесса в Европе бушуют разные мнения и позиции, каждая страна имеет собственный интерес. Например, Польша, Италия и Венгрия критикуют европейские инициативы по собственной милитаризации, наработки собственного вооружения и автономного европейского ВПК.

Именно поэтому сейчас нет полного понимания будущего Европы и НАТО; непонятно, как европейские страны могут достичь единства для того, чтобы обеспечить собственную безопасность, если США их "оставят".

Переговоры в Берлине: что известно?