Об этом он написал на своей странице в сети X, передает 24 Канал.

Как Уиткофф высказался о переговорах?

Берлинская встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским специальным посланником Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и делегациями из США и Украины длилась более пяти часов.

По словам Уиткоффа, во время переговоров стороны подробно обсудили 20-пунктный мирный план, экономические и другие вопросы.



Мирные переговоры в Берлине / Фото со страницы Виткоффа

Был достигнут значительный прогресс, и они (украинская и американская делегации, – 24 Канал) встретятся снова завтра утром,

– отметил представитель американской стороны.

Заметим, что в Москве относятся к этим переговорам с определенным подозрением. Так, советник президента Путина Юрий Ушаков накануне заявил российским пропагандистским медиа, что участие европейских стран и Украины в "мирном плане" Дональда Трампа, мол, "маловероятно будет конструктивным".

