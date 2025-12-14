Об этом глава государства сказал во время разговора с журналистами, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о мирных переговорах?

По словам президента, это время требует уважения исключительно к силе.

Потому что если говорить о честности и о ценностях, об уважении к международному праву, россияне должны были быть осуждены. И с самого начала, еще более 10 лет назад, вторжение на суверенную землю Украины. Это не произошло, это было только в словах,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина не хочет повторения войны после прекращения огня, поэтому крайне важно, чтобы гарантии безопасности для Киева были юридически обязывающие.

Сейчас Украина проводит такие консультации с Вашингтоном. Зеленский объяснил, что когда Штаты говорят, что у Украины будет что-то зеркальное к пятой статье НАТО, то Киев понимает, как они в случае повторной агрессии России должны реагировать. И это еще раз подчеркивает, что для нас важно, чтобы это было поддержано Конгрессом США.

Также президент отметил важность встреч Украины, США и европейских стран в Берлине, которая состоялась 14 декабря, ведь на ней рассматривали 20-пунктный план, в конце которого говорится о прекращении огня. По словам Зеленского, прекращение огня изменит ситуацию с безопасностью на земле.

