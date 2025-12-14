Про це глава держави сказав під час розмови з журналістами, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про мирні переговори?

За словами президента, цей час вимагає поваги виключно до сили.

Тому що якщо говорити про чесність і про цінності, про повагу до міжнародного права, росіяни повинні були бути засуджені. І з самого початку, ще понад 10 років тому, вторгнення на суверенну землю України. Це не відбулося, це було тільки в словах,

– сказав Зеленський.

Він додав, що Україна не хоче повторення війни після припинення вогню, тому вкрай важливо, щоб гарантії безпеки для Києва були юридично зобов'язувальні.

Наразі Україна проводить такі консультації з Вашингтоном. Зеленський пояснив, що коли Штати говорять, що в України буде щось дзеркальне до п'ятої статті НАТО, то Київ розуміє, як вони у випадку повторної агресії Росії повинні реагувати. І це ще раз підкреслює, що для нас важливо, щоб це було підтримано Конгресом США.

Також президент відзначив важливість зустрічей України, США та європейських країн у Берліні, яка відбулася 14 грудня, адже на ній розглядали 20-пунктний план, у кінці якого йдеться про припинення вогню. За словами Зеленського, припинення вогню змінить безпекову ситуацію на землі.

Мирні переговори щодо війни в України: коротко про головне