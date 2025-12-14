Про це глава держави сказав у коментарі журналістам, передає 24 Канал.

Дивіться також Окрім мирного плану, на переговорах США розглядають відновлення України, – Зеленський

Чи погодиться Росія на мирний план?

Президент зазначив, що першочерговим бажанням України був вступ до НАТО. Це стало б реальною гарантією безпеки. Однак такий напрямок Сполучені Штати та деякі європейські партнери не підтримали.

Тому сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною і США, а саме активація 5 статті НАТО у випадку агресії проти України, гарантії безпеки від Європи, Канади та Японії – це можливість захистити українську землю від нового нападу Росії.

На думку Зеленського, така позиція України вже є компромісом.

Мирні переговори: останні новини