Об этом глава государства сказал в комментарии журналистам, передает 24 Канал.
Смотрите также Кроме мирного плана, на переговорах США рассматривают восстановление Украины, – Зеленский
Согласится ли Россия на мирный план?
Президент отметил, что первоочередным желанием Украины было вступление в НАТО. Это стало бы реальной гарантией безопасности. Однако такое направление Соединенные Штаты и некоторые европейские партнеры не поддержали.
Поэтому сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и США, а именно активация 5 статьи НАТО в случае агрессии против Украины, гарантии безопасности от Европы, Канады и Японии – это возможность защитить украинскую землю от нового нападения России.
По мнению Зеленского, такая позиция Украины уже является компромиссом.
Мирные переговоры: последние новости
В воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча Зеленского с канцлером Германии и представителями США, в частности Джаредом Кушнером. На переговорах обсуждают мирный план из 20 пунктов, экономическое восстановление Украины и гарантии безопасности.
Европейцы считают, что Россия может воспользоваться этим соглашением и готовить новое вторжение на восток страны. Чиновники стран ЕС предупреждают, что любой отвод украинских сил с контролируемых Киевом территорий может стать поводом для новой эскалации со стороны Москвы.
Тогда как президент США Дональд Трамп заявил, что продолжается работа над оценкой возможности заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Однако отказался комментировать детали по созданию буферной зоны и вопрос территорий.