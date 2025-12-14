Об этом Владимир Зеленский сообщил, отвечая на вопросы журналистов, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Что стороны обсуждают на мирных переговорах?

С приходом в состав американской делегации Джареда Кушнера добавилась экономическая составляющая. Было решено, что мы обсуждаем не только двадцатипунктный рамочный план, а также восстановление Украины – это экономический план для Украины, и также гарантии безопасности – это безопасность для Украины после окончания этой войны или после момента прекращения огня,

– пояснил глава государства.

Зеленский также сообщил, что украинская переговорная команда была расширена по нескольким направлениям.

Экономический сектор представляют министр экономики Алексей Соболев и премьер-министр Украины Юлия Свириденко, которые присоединились к переговорному процессу. Отдельно усилена составляющая безопасности – к работе присоединились представители разведок и начальник Генерального штаба Андрей Игнатов.

Зеленский уже прибыл в Берлин