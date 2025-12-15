О рискованной стратегии Дональда Трампа и возможных последствиях для Украины и Европы в эфире 24 Канала говорили полковник США в отставке Джон Свит и аналитик по нацбезопасности Марк Тот. Они объяснили, почему эта линия может стать дополнительным стимулом для Путина.

Почему стратегия Трампа меняет баланс в Европе?

При президентстве Дональда Трампа США пытаются изменить приоритеты и уменьшить собственную вовлеченность в европейской безопасности. Основную угрозу в Вашингтоне все чаще связывают с Китаем, тогда как война в Украине рассматривается как часть более широких договоренностей. Такой подход может быть опасным, ведь Кремль воспринимает его не как стремление к миру, а как возможность для маневра.

Трамп видит мир как серию сделок и не учитывает геополитические и геостратегические риски, тогда как Путин смотрит на него совсем иначе,

– пояснил аналитик по нацбезопасности Марк Тот.

При такой логике переговоры для Москвы становятся лишь инструментом, а не конечной целью. Пауза может быть использована для восстановления сил и дальнейшего давления не только на Украину, но и на страны Европы. Именно это создает долгосрочную угрозу, которую не снимают краткосрочные договоренности.

Стимул для Путина в переговорах и давление на Украину

Намерение заставить НАТО взять больше ответственности за оборону Европы само по себе не выглядит сенсационным. Проблема в том, как именно это подается и какие сигналы считывает Кремль, когда слышит о возможном сворачивании роли США. В такой ситуации Путин может решить, что давить дальше выгодно, а угрозы Альянса работают.

Трамп, на мой взгляд, пытается побудить НАТО взять на себя больше ответственности за оборону Европы, и в этом есть логика,

– отметил полковник США в отставке Джон Свит.

В то же время по его оценке, способ, в который это делается, только подпитывает аппетиты Кремля. Он отметил, что такая линия может "подливать масла в огонь" в голове Путина и убеждать его, что можно продолжать давить и угрожать НАТО. На этом фоне, добавил полковник в отставке, администрация Трампа как будто создает дополнительные стимулы, чтобы посадить Путина за стол переговоров, и параллельно давит на Украину относительно уступок территориями.

Почему стремление к быстрой сделке может иметь опасные последствия?

Чрезмерная сосредоточенность на достижении быстрого мира способна привести к решениям, которые будут иметь долгосрочные негативные последствия. Когда главной целью становится сама сделка, без учета ее содержания, из поля зрения исчезают риски для безопасности Украины и всей Европы. Именно в этом и заключается главная опасность нынешнего подхода.

Трамп настолько хочет заключить мирное соглашение, что не задумывается над всеми плохими решениями, которые может принять на этом пути,

– объяснил аналитик по нацбезопасности Марк Тот.

По его оценке, такая переговорная логика выглядит противоречивой и играет на руку Кремлю. Призывы к выборам или территориальным уступкам только усиливают позиции Путина и создают риск краха в момент, когда решение нужно будет реализовывать. В результате последствия таких шагов могут оказаться значительно серьезнее, чем краткосрочный эффект от громкого соглашения.

