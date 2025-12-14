Об этом рассказал президент Украины в общении с журналистами, передает 24 Канал.

Допускает ли Зеленский провал мирного процесса?

Владимир Зеленский ответил, что Украина не может позволить себе думать о провале мирного процесса. В то же время, он признал, что государство должно реалистично относиться "ко всему".

Если не получается тот или иной процесс по мирному урегулированию этой войны, окончания давления на Россию, это как бег на большую дистанцию, как марафон,

– сказал лидер Украины.

Если эти инициативы или попытки усилить давление на Россию не дадут результата, как заявил Зеленский, нужно "взять себя в руки".

Он добавил, что также необходимо будет искать другой путь и "снова делать все, чтобы эта война закончилась".

На каком этапе мирные переговоры?