14 декабря во время общения с журналистами Владимир Зеленский объяснил, как приход Джареда Кушнера повлиял на состав украинской делегации, передает 24 Канал.

Смотрите также Зеленский допустил, что Россия может пойти на компромисс при 2 условиях

Будут ли изменения в украинской делегации из-за Кушнера?

Президент сообщил, что с приходом в американскую команду Джареда Кушнера и с учетом экономического аспекта к переговорам присоединились дополнительные группы.

"Было решено, что мы обсуждаем не только 20-пунктовый рамочный план, но и восстановление Украины и гарантии безопасности", – рассказал политик.

Так, экономический сектор представляет министр экономики, а также премьер-министр. К проработке вопроса безопасности присоединились представители разведок и начальник Генштаба Андрей Гнатов.

  • Напомним, что 14 – 15 декабря в Германии состоится новый раунд переговоров по мирному плану Трампа. Участие во встрече будут принимать европейцы, украинцы и американцы. Известно, что Кушнер и Уиткофф уже прибыли в Берлин.
  • К слову, Украина отправила США свой вариант мирного плана. В нем исключили пункты о сдаче Донбасса и отказе от вступления в НАТО.
    По словам Зеленского, в Вашингтоне на предложение Киева еще не отреагировали.
  • Зеленский объяснил, что мирный план не может нравиться всем. Президент признал, что тот содержит компромиссы. По словам политика, главное сейчас – сделать документ максимально справедливым и действенным для Украины, чтобы он реально помогал завершить войну.