Про ризиковану стратегію Дональда Трампа та можливі наслідки для України й Європи в ефірі 24 Каналу говорили полковник США у відставці Джон Світ і аналітик з нацбезпеки Марк Тот. Вони пояснили, чому ця лінія може стати додатковим стимулом для Путіна.

Чому стратегія Трампа змінює баланс у Європі?

За президентства Дональда Трампа США намагаються змінити пріоритети та зменшити власну залученість у європейській безпеці. Основну загрозу у Вашингтоні дедалі частіше пов'язують із Китаєм, тоді як війна в Україні розглядається як частина ширших домовленостей. Такий підхід може бути небезпечним, адже Кремль сприймає його не як прагнення до миру, а як можливість для маневру.

Трамп бачить світ як серію угод і не зважає на геополітичні та геостратегічні ризики, тоді як Путін дивиться на нього зовсім інакше,

– пояснив аналітик з нацбезпеки Марк Тот.

За такої логіки переговори для Москви стають лише інструментом, а не кінцевою метою. Пауза може бути використана для відновлення сил і подальшого тиску не лише на Україну, а й на країни Європи. Саме це створює довгострокову загрозу, яку не знімають короткострокові домовленості.

Стимул для Путіна у переговорах і тиск на Україну

Намір змусити НАТО взяти більше відповідальності за оборону Європи сам по собі не виглядає сенсаційним. Проблема в тому, як саме це подається і які сигнали зчитує Кремль, коли чує про можливе згортання ролі США. У такій ситуації Путін може вирішити, що тиснути далі вигідно, а погрози Альянсу працюють.

Трамп, на мій погляд, намагається спонукати НАТО взяти на себе більше відповідальності за оборону Європи, і в цьому є логіка,

– зазначив полковник США у відставці Джон Світ.

Водночас за його оцінкою, спосіб, у який це робиться, лише підживлює апетити Кремля. Він наголосив, що така лінія може "підливати олії у вогонь" у голові Путіна і переконувати його, що можна продовжувати тиснути та погрожувати НАТО. На цьому тлі, додав полковник у відставці, адміністрація Трампа наче створює додаткові стимули, щоб посадити Путіна за стіл переговорів, і паралельно тисне на Україну щодо поступок територіями.

Чому прагнення швидкої угоди може мати небезпечні наслідки?

Надмірна зосередженість на досягненні швидкого миру здатна призвести до рішень, які матимуть довгострокові негативні наслідки. Коли головною метою стає сама угода, без урахування її змісту, з поля зору зникають ризики для безпеки України та всієї Європи. Саме в цьому і полягає головна небезпека нинішнього підходу.

Трамп настільки хоче укласти мирну угоду, що не замислюється над усіма поганими рішеннями, які може прийняти на цьому шляху,

– пояснив аналітик з нацбезпеки Марк Тот.

За його оцінкою, така переговорна логіка виглядає суперечливою і грає на руку Кремлю. Заклики до виборів чи територіальних поступок лише підсилюють позиції Путіна і створюють ризик краху в момент, коли рішення потрібно буде реалізовувати. У результаті наслідки таких кроків можуть виявитися значно серйознішими, ніж короткостроковий ефект від гучної угоди.

