Що кажуть у Росії про територіальні поступки?

Ушаков запевнив, що поки не бачив поправок України та ЄС у "папери", узгоджені Росією та США. Але переконаний, що вклад Києва та Брюсселя "навряд чи буде конструктивним".

Якщо будуть відповідні поправки, то ми матимемо дуже різкі заперечення, оскільки ми дуже чітко виклали нашу позицію, яка начебто була цілком зрозуміла американцям,

– сказав він.

"Різкі заперечення" стосуватимуться "багатьох пунктів". Адже в Кремлі розуміють: для окупантів "навряд чи буде щось хороше".

Щодо питання територій Ушаков передбачає, що Україна та ЄС запропонують "абсолютно неприйнятні положення".

"Це питання активно обговорювали у нас у Москві, і американці не тільки знають, а й розуміють нашу позицію. Але що вийде у них на паперах після цих консультацій, я не знаю", – висловився він.

Зверніть увагу! Ідеться в тому числі про так звану демілітаризовану зону на Донбасі. Передбачається, що там нібито не буде військ жодної з країн, але Україна аргументовано вважає: Росія одразу порушить свої зобов'язання.

Також пропагандист запитав Ушаков стосовно так званого корейського варіанту завершення війни. Той відкинув такий розвиток подій.

Ми це не обговорювали жодного разу. Ми обговорювали різні варіанти щодо довгострокового врегулювання. І американці знають про наші підходи, але точно зняти кальку з корейської теми – жодного разу не обговорювалося це, по-моєму, жодного разу. Я навіть про це не чув,

– заявив помічник Путіна.

Що таке корейський сценарій завершення війни?

Мова про припинення бойових дій на Корейському півострові в 1950-х. Ще до цієї війни Корея була розділена по 38 паралелі між СРСР і США.

Потім там пройшли вибори, а надалі обрані уряди двох частин однієї країни почали воювати між собою. Можна навіть говорити про проксі-війну, бо в конфлікті брали участь сталінський СРСР і західні держави.

Зрештою в 1953 році бойові дії припинилися, та юридично війна триває, вона не закінчилася підписанням мирної угоди – одна зі сторін відмовилася це зробити. Було створено демілітаризовану зону, Корея так і залишилася розділеною на Північну та Південну.

Представники української розвідки ще з 2022 року говорили, що Росія захоче втілити в Україні саме корейський сценарій. Тобто зафіксувати свою присутність на окупованих територіях на якомога довший час.