14 липня глава держави запропонував першому віцепрем'єр-міністру та міністру економіки Юлії Свириденко очолити Кабмін. Нардеп Ярослав Железняк спрогнозував, які ще ротації можуть відбутися в уряді, передає 24 Канал.

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Кого ким призначать у Кабміні?

За словами нардепа, міністром економіки стане Олексій Соболєв. Наразі він займає посаду першого заступника міністра економіки.

Нинішній очільник уряду Денис Шмигаль стане міністром оборони, а Рустема Умєрова відправлять послом у США.

Також Железняк каже, що міністра освіти Оксена Лісового звільнять. Посади позбудуться Оксана Жолнович, яка очолює Мінсоцполітики, та Микола Точицький, який зараз на чолі Мінкульту.

Міністром соціальної політики може стати Денис Улютін, який зараз є першим заступником у Мінфіні.

Якщо звільнять міністра енергетики Германа Галущенко, то його місце займе Світлана Гринчук, яка наразі є міністром екології.

Міністерство національної єдності ліквідують.

В інших відомствах змін наразі не очікують.