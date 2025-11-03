Есть еще ЗВО министерств культуры, внутренних дел, Минобороны, здравоохранения. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Николай Трофименко РБК-Украина, информирует 24 Канал.

Как идет модернизация сети вузов?

Чиновник говорит, что финансовый ресурс – ограничен, поэтому его надо не размывать в пределах сети, а стимулировать развитие эффективных вузов. Чтобы они создали в своих общинах ячейки, которые будут точками развития для этих территорий.

Сейчас происходит реорганизация учреждений в Каменце-Подольском и Умани. Есть города, где население 20 – 30 тысяч, а там – несколько высших учебных заведений. Мы понимаем, что эта сеть неэффективна по количеству. Чтобы эффективно распоряжаться ресурсом и предусматривать средства на развитие, оптимизация необходима,

– говорит заместитель министра.

Он также рассказал, что после 2022 года в Украине есть 30 перемещенных университетов. Они рассеяны по разным городам.

Многие из них столкнутся с очень большой проблемой – недостатком финансирования, чтобы выплатить заработные платы, потому что в рамках вступительной кампании этого года они набрали очень символическое количество абитуриентов, и по формуле, их финансирование за счет государства может уменьшиться,

– сообщил Трофименко.

И добавил, что спасти свой университет, коллектив, команду и научные школы, студентов ректор может благодаря объединению с другим вузом.

Какие преимущества получают объединенные вузы?

Университеты, которые реорганизовывались в течение последнего года, по словам чиновника, получили поддержку от Всемирного банка – инвестиции в оборудование на исследования на 1,5 миллиона долларов.

Они получают доступ к финансированию, и уже более 13 миллионов – в процессе привлечения, проходят все необходимые для этого процедуры. И они получают оборудование, которое существует в лучших университетах, лабораториях Европы. Мы так стимулируем такие процессы. Потому что такое оборудование – очень мощный толчок для украинской науки,

– говорит заместитель Лисового.

И добавляет, что хочет, чтобы прежде всего такое объединение инициировали сами вузы, регионы и города.

Как идет процесс объединения вузов?