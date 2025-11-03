Об этом заявил заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Николай Трофименко РБК-Украина. Об этом информирует 24 Канал.

Смотрите также "Многие столкнутся с очень большой проблемой": как идет процесс объединения вузов в Украине

Сколько ректоров потеряют должности?

Чиновник говорит, что около 50 ректоров потеряют должности. Это будет происходить постепенно, и пулами будут проходить выборы.

Мы видели выборы во Львовском национальном университете Франко и во Львовской политехнике. Абсолютно прекрасная, демократическая, сознательная процедура. И это был праздник демократии в зрелом, эффективном коллективе обоих университетов: 8 – 9 кандидатов, дебаты, стратегии, видение, второй тур,

– считает он.

И добавил, что это красиво, правильно и демонстрирует то, чего МОН стремится по всей стране. Все вузы – уникальны. И от команд зависит, как они смогут конкурировать и привлекать ресурсы.

Смотрите также В МОН прокомментировали проблему выезда молодежи за границу и назвали возможность противодействия

Как МОН достигнет желаемых изменений?

Трофименко отметил, что Закон Украины "О высшем образовании" предусматривает возможность ректору находиться в должности два раза подряд.

Хитрости, к которым прибегали во время фейковых реорганизаций еще до 2023 года, мы не поддерживаем. Когда образуются новые вузы, это не может делаться под то, чтобы то или иное лицо могло еще раз пойти на эту должность,

– отметил чиновник.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

И добавил: теория менеджмента говорит, что надо обновлять руководство. Даже если руководитель работает эффективно последние 10 лет и обеспечивает рост организации, то чтобы этот рост продолжался, все равно надо поменять человека, потому что нужны разные подходы. Не будет работать один и тот же метод, одна и та же стратегия 10 лет подряд. Нужно обновляться, нужно постоянно быть актуальным.

Мы отходим от тех времен, когда ректор 40 лет мог быть неизменно в должности и был фактором и влияния, когда не было дискуссий о возможных реорганизаций, потому что они держатся за свои кресла. Сейчас мы находимся в моменте, когда большое количество ректоров будет меняться. У нас будет обновление качества администраций также и через обучение в программе развития академических менеджеров,

– резюмировал заместитель Лисового.