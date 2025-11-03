Про це заявив заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Микола Трофименко РБК-Україна. Про це інформує 24 Канал.

Скільки ректорів втратять посади?

Посадовець каже, що близько 50 ректорів втратять посади. Це відбуватиметься поступово, і пулами будуть проходити вибори.

Ми бачили вибори у Львівському національному університеті Франка і у Львівській політехніці. Абсолютно прекрасна, демократична, свідома процедура. І це було свято демократії у зрілому, ефективному колективі обох університетів: 8 – 9 кандидатів, дебати, стратегії, бачення, другий тур,

– вважає він.

І додав, що це красиво, правильно і демонструє те, чого МОН прагне по всій країні. Всі виші – унікальні. І від команд залежить, як вони зможуть конкурувати і залучати ресурси.

Як МОН досягне бажаних змін?

Трофименко зазначив, що Закон України "Про вищу освіту" передбачає можливість ректору перебувати на посаді два рази поспіль.

Хитрощі, до яких вдавалися під час фейкових реорганізацій ще до 2023 року, ми не підтримуємо. Коли утворюються нові виші, це не може робитися під те, щоб та чи інша особа могла ще раз піти на цю посаду,

– зазначив посадовець.

І додав: теорія менеджменту каже, що треба оновлювати керівництво. Навіть якщо керівник працює ефективно останні 10 років і забезпечує зростання організації, то щоб це зростання продовжувалось, все одно треба поміняти людину, бо потрібні різні підходи. Не буде працювати один і той самий метод, одна і та сама стратегія 10 років поспіль. Потрібно оновлюватись, потрібно постійно бути актуальним.

Ми відходимо від тих часів, коли ректор 40 років міг бути незмінно на посаді і був фактором і впливу, коли не було дискусій щодо можливих реорганізацій, бо вони тримаються за свої крісла. Зараз ми перебуваємо в моменті, коли велика кількість ректорів буде мінятись. У нас буде оновлення якості адміністрацій також і через навчання в програмі розвитку академічних менеджерів,

– резюмував заступник Лісового.