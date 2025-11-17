Як святкують День студента у світі, розповідає 24 Канал, посилаючись на https://kokl.ua.

Як святкують Міжнародний день студента в різних країнах?

Міжнародний день студента встановлено на Всесвітньому конгресі студентів в Празі 17 листопада 1946 року. Це свято відзначають на честь арештованих 1200 студентів у 1939 році есесівцями, які виступили проти окупації. Їх відправили в концтабір Закзенхаузен.

Згодом, меморіальний контекст свята змінився. І свято набуло розважального змісту, хоч і не в усіх країнах. А у деяких, за тривалий час, уже виробилися свої традиції.

Португалія. В цей день веселі гуляння з піснями, музикою та нічними гуляннями. А у місті Коїмбра студенти спалюють кольорові стрічки, як символ завершення навчання на певному факультеті. Студенти вночі співають біля пам'ятника королю. При цьому всі студенти мають бути вдягнуті у форму університетів. А кульмінація свята – хода студентів, яка проходить через все місто.

У Польщі на День студента передають ключі від міста главам студентських рад. По всій країні проходять костюмовані паради та карнавали, а саме свято називається Ювеналії.

Бельгія. Це день відпочинку та розслаблення. Студенти збираються в барах на тематичні вечори, слухають живу музику – просто насолоджуються спілкуванням.

У Болгарії – це вихідний день в університетах. Студенти гуртуються у великі компанії та розважаються.

Чехія. Оскільки з цієї країни бере початок історія Міжнародного дня студента, то у Празі щороку проходять пам’ятні заходи, марші та церемонії вшанування студентів. Це день солідарності, пам’яті та гідності.

США. Хоч це і не офіційне свято, втім його роблять максимально відпочинковим. В багатьох кампусах проходять фестивалі, ярмарки, спортивні змагання та благодійні акції. У цей день студенти можуть проявити свої здібності і студенти.

Словаччина. Кожен виш має свої традиції, передає портал Postupai. Але для студентів влаштовують фестивалі, концерти, влаштовують студентські вечірки та інші заходи, які об'єднують студентську спільноту.

Греція. Студенти тут святкують день раніше – 7 листопада, оскільки цей день є річницею студентських протестів 1973 року. Сотні студентів були заарештовані, більше тисячі людей поранені та 24 людини вбито. Після відновлення демократичного уряду постраждалих в цей день студентів проголосили мучениками.

Фінляндія. Студентське свято Ваппу святкують раніше – 1 травня. І це свято і для випускників шкіл. Вчорашні ліцеїсти отримують символ переходу на новий рівень дорослого життя – студентський кашкет. Зі святом традиційно вітає президент країни. А студентське святкування відкриваються покладанням на голову статуї Хавіс Аманди студентського кашкета, розмір якого 85 см.

У Великій Британії і вшановують загиблих студентів Чехословаччини та проводять демонстрації, і влаштовують запальні вечірки.

У Німеччині День студента – це і День університетів. Традиційні заняття скасовують, але цей день влаштовують концерти, спортивні змагання, фестивалі, екскурсії, пікніки та вечірки.

Франція. Французькі студенти найчастіше влаштовують тематичні костюмовані вечірки в гуртожитках або барах. Часто вони одягаються в одяг відповідної епохи, обирають ретро-стиль, згадуючи 60-ті роки, коли студентські протести у Парижі змінили хід історії.

Як святкують День студента в Україні?

В Україні це свято відзначають з 1999 року. І кожен виш виробив уже свою неповторну традицію святкування, яка повторюється щороку та навіть кожен факультет її має. У ЛНУ ім. І.Франка, до прикладу, свого патрона у цей день одягають у мантію та професорську шапку.

Незмінними у цей день є концерти, флешмоби, нагородження активістів, а студенти – вечірки, квести та теплі привітання одне одному.

Незалежно від країни, День студента – це свято свободи думки, енергії молодості та віри в краще майбутнє. Це час згадати, що саме студенти часто стають рушієм змін, голосом справедливості та джерелом нових ідей.

