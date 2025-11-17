Теплі слова привітання для студента та листівки до свята пропонує 24 Канал, посилаючись на ресурс Pinterest.

Що сказати для привітання студенту?

День студента – це не лише свято молодості, амбіцій, натхнення, життєвої енергії, але і символ боротьби за свободу та солідарність студентства.

Листівка до Дня студента / Pinterest

Студентство – це час мріяти, шукати, пробувати і не боятися помилок. Нехай кожен день дарує тобі нові ідеї, цікаві зустрічі та впевненість у власному шляху. Зі святом!

Листівка до Дня студента / Pinterest

Сьогодні – день тих, хто живе між парами, сесіями і пошуком себе. З Днем студента! Нехай знання будуть глибокими, друзі – справжніми, а життя – яскравим!

Листівка до Дня студента / Pinterest

З Днем студента! Бажаю, щоб заліки самі приходили, конспекти самі писалися, а кави вистачало на всі ночі перед сесією. І нехай Wi-Fi завжди буде стабільним!

Листівка до Дня студента / Pinterest

Вітаю з Днем студента! Нехай знання даються легко, викладачі будуть доброзичливими, а сесія – швидкою та безтурботною. Бажаю натхнення, нових відкриттів і незабутніх моментів студентського життя!

Листівка до Дня студента / Pinterest

Студентські роки – це час, коли світ відкритий, а можливості безмежні. Бажаю тобі світла в серці, віри в себе і друзів, які завжди поруч. Зі святом молодості, пошуків і великих надій!

Листівка до Дня студента / Pinterest

Бути студентом – це значить вірити, що все можливо. Нехай твої ідеї змінюють світ, а серце завжди веде туди, де твоє покликання. З Днем студента – святом тих, хто творить майбутнє!

Листівка до Дня студента / Pinterest

Яке походження свята?

Міжнародний день студента відзначають 17 листопада на згадку про трагічні події 1939 року в окупованій Чехословаччині. Тоді студенти організували мирну демонстрацію проти нацистського режиму, яка завершилася жорстокими репресіями: понад 1200 студентів було арештовано, дев’ятьох страчено, а всі чеські виші закрито. У 1941 році в Лондоні на Міжнародній зустрічі студентів ухвалили рішення вшанувати цей день як символ мужності, єдності та боротьби за академічну свободу.

Сьогодні День студента уже більше як свято молодості, жаги до життя та великих звершень. Адже саме студентство завжди було рушійною силою змін, яка могла змінювати державний лад та чинити революцію.

Існує і Всесвітній день студента, який започаткували студенти з Індії. Його святкують 15 жовтня.