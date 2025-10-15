Про те як з Індії свято поширилося на весь світ та якими словами привітати студента, розповідає 24 Канал, посилаючись на dilovamova.com.

Як започаткували свято?

День студента – це свято молодості, жаги до пізнання, пригод, дружби і прагнень змінити світ. Хоч усім відома інша дата – 17 листопада, проте саме 15 жовтня його започаткували як Національний день студентів в Індії, а далі свято поширилося й уже вважається Всесвітнім днем студента (World Student Day). Хоча офіційного визнання ООН свято не отримало.

Можна зустріти інформацію, що свято присвячене дню народження Авула Пакіра Джайнулабдіна Абдул Калама Марайкайяра – індійського вченого і державного діяча, президента Індії з липня 2002 по липень 2007. Його життєвий шлях надихає мільйони молодих людей вибирати освіту та ставати рушійною силою суспільних змін.

Якими словами привітати студента?

Для багатьох, хто навчається у коледжах та університетах – День студента – це прояв поваги до їх думки, зусиль та прагнень змін у майбутньому. Тому кілька натхненних слів сказаних сьогодні студенту, точно будуть не зайві. А дівчат-студенток можна потішити солодощами та букетом квітів, наприклад осінніх жоржин.

Студенте, ти – вогонь пошуку! Нехай твоя допитливість не згасає, а кожна ніч перед іспитом буде не мукою, а пригодою. Хай знання приходять легко, а життя – дарує несподівані відкриття.

Зі святом тих, хто живе на каві, дедлайнах і мріях! Нехай твої конспекти перетворюються на крила, а викладачі – на мудрих провідників. Хай сесія буде як квест, а канікули – як перемога.

Студентство – це не просто статус, це стан душі. Бажаю тобі натхнення, сміливості й віри в себе. Ти – майбутнє світу, і твоя думка важлива вже сьогодні. Нехай твоя дорога буде яскравою, як фломастери в зошиті, і глибокою, як думки на філософії. Зі святом тебе, шукачу істини і творцю нових сенсів!

Студент – це той, хто вміє жити між лекціями і легендами. Нехай твоє життя буде не лише про заліки, а й про захоплення, дружбу, любов і свободу. Нехай твоя голова буде повна ідей, а серце – повне віри. Ти – не просто учень, ти – творець майбутнього. З Днем студента, герою щоденних відкриттів!

Нехай твої думки будуть ясними, як ранкове небо, а мрії – сміливими, як перший крок у невідоме. Хай кожна лекція відкриває нові горизонти, а кожна перерва – дарує радість і незабутні спогади.

Нехай студентські спогади будуть не лише про заліки, а й про відкриття себе, про свободу думки і про щастя бути молодим.

Зі святом, дорога молодь!