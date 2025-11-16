Кого зазвичай називають "тезкою", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Горох".

Кого називають "тезко"?

Як часто при знайомстві з новими людьми вам казали – "О! Та ви мій тезко!"? Чи знаєте значення цього слова, чи були збентежені?

Українські словники дають однакове коротке пояснення: тезко – це людина з таким самим ім’ям, як у вас. Наприклад, якщо вас звати Олександр, то будь-хто з таким ім’ям – ваш тезко.

Хоча, деякі мовознавці, як Олександр Авраменко, наголошують що це і людина з таким же прізвищем, як у вас, але не ваш родич.

Слово "тезко" походить від грецького thésis – "положення, твердження". В українську мову воно прийшло через церковнослов’янське посередництво, де вживалося для позначення однаковості імен. У літературі його використовували класики – Іван Франко, Панас Мирний, Михайло Олійник.

Втім, словники наводять два варіанти – тезко і тезка, називаючи їх – "те саме". Але у першому слові, наголос в українській мові падає на останній склад – тезкО.

Але в жодному разі не кажуть "тёзка" – цей варіант уже росіянізм.

І тут не варто зупинятися, бо словники містять ще один синонім – однофамілець, яке не вважається суржиком чи калькою, воно поширилося у ХХ столітті. І "фамілія" тут не у значенні "прізвище", у значенні – "родина".

Прикладами правильного вживання будуть:

"Ви мій тезко – мене теж звати Іван!".

"На святі було троє моїх тезків – усі з однаковим ім’ям".

"Як виявилося – ми однофамільці!"

Мова – це не лише граматика, а й культура. Вживаючи правильні слова, ми зберігаємо її чистоту й глибину. Говоріть українською!