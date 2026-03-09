У день народження Кобзаря, 9 березня, згадаймо цитати поета, які стали пророцтвом та демонструють, що за понад два століття наш східний сусід не змінився.

Дивіться також Цих слів раніше не було: які неологізми запровадив у широкий вжиток Тарас Шевченко

Що точно слід прочитати з творів Шевченка?

В Україні 9 березня щорічно відзначають день народження великого генія Тараса Шевченка, а у 2026 році – 212 років з дня його уродин.

Творчий доробок Кобзаря становить 235 – 237 поетичних творів (віршів, поем та балад), переважно українською мовою, які можна прочитати на ресурсі УкрЛіб. А також 11 прозових творів (повістей), драму "Назар Стодоля" та уривок трагедії, створених російською мовою. Окрім літературних творів збереглося близько 1000 художніх робіт – акварелей, олійних картин, офортів, замальовок олівцем, деякі до його творів, як-от "Катерина".

Але перш за все його життя та творчість – приклад любові до Батьківщини, попри чужину, покарання, утиски. І щоразу перечитуючи твори та знайомлячись життєвим шляхом знаходиш для себе щось нове.

Тарас Шевченко. Фото. 1859 рік / Вікіпедія

Твори Шевченка є обов'язковими для вивчення у школах та вишах, тому чимало віршів ми знаємо ще з дитинства, хоч у тому віці і не здатні ще осягнути їх глибину, пригадайте – "Садок вишневий коло хати", про сімейну ідилію та красу українського літнього вечора чи "Мені тринадцятий минало", автобіографічний твір про дитячу працю та страхи юного пастуха.

Діапазон його творів настільки широкий, що ви можете підібрати собі їх під настрій чи нагоду – про природу – красу і велич України ("Встала весна", "Зо сонцем хмаронька пливе", "Тече вода з-під явора"), сімейно-побутові вірші, про материнство ("Наймичка", "І досі сниться", "Сон") та про цінності того часу, думки та емоційні пориви ("Кавказ"), історичні картини ("Гайдамаки") та навіть містично-міфічні сюжети у творах "Русалонька" та "Причинна" і, звісно, кохання та розлука ("Зоре моя вечірняя").

І звісно його твори-пророцтва – Заповіт", "І мертвим, і живим…", "Розрита могила", які закликають до єднання та подивитися й оцінити свої дії та вчинки.

Вірш "Заповіт" варто вдумливо перечитувати часто, Тут відчувається віра поета у силу свого народу, його безсмертя, впевненість у неминучій перемозі та заклик до боротьби:

"Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте

І вражою злою кров'ю

Волю окропіте."

А ви задумувалися над пророчими рядками твору "Розрита могила", у якому ніби передбачено, що "перевертні", які підростають допоможуть москалеві господарювати. Чи не такі події призвели до війни в Україні та звірств окупантів, зокрема і знищення пам'яток культури – музеї Марії Примаченко, Григорія Сковороди, вивезення культурних цінностей з музеїв окупованих територій та навіть тварин з заповідника "Асканія Нова". Чи це не "Розрита могила"?

"...І могили мої милі

Москаль розриває…

Нехай риє, розкопує,

Не своє шукає,

А тим часом перевертні

Нехай підростають

Та поможуть москалеві

Господарювати,

Та з матері полатану

Сорочку знімати.

Помагайте, недолюдки,

Матір катувати".

Кожен з віршів просякнутий тугою за Україною, любов'ю до її земель, втраченою волею та закликом до збереження свого та боротьбою за волю, закликом до єднання і пересторогою – у жодному разі не довіряти москалям – "Бо москалі – лихі люди". Навіть через два століття, нічого не змінилося: підступність, імперські амбіції, жорстокість і досі код поведінки нашого сусіда.

Позитивні ідеї та послання можна прочитати у віршах "До Основ'яненка" та "І Архімед, і Галілей":

"І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люди на землі."

Які пісні поклали на слова Шевченка?

Кобзар, та мелодика його віршів – став натхнення для музикантів. Це зробило його одним із наймузичніших поетів світу, а не лише поетом, якому найбільше пам'ятників у світі. І ми говоримо не лише про класичне виконання, а й рок-музику. Пісні на вірші Шевченка є у творчості таких виконавців: Скрябін ("Ох, не однаково мені"), Кому вниз ("Суботів"), Хочу ЩЕ! ("Тополя"), Оксана Муха ("Зоре моя вечірняя"), Мертвий півень ("Садок вишневий"), Фата Моргана, Андрій Середа, Макхіма ("Така її доля"), Тартак ("Косар"), Ірина Білик ("Бандуристе, орле сизий"), Холодне сонце ("І Архімед, і Галілей"), Коzак System ("Гайдамацька"), Мандри ("думи мої") та інші. Крім того, засновано і фестиваль "Ше.Fest." у селі Моринці Черкаської області, де народився Шевченко.

Така її доля: дивіться відео

Тому, чимало його віршів стали піснями і частиною сучасної культури. Найновіша – "Думи мої, думи" Артема Пивоварова та Наді Дорофєєвої. Але чи читали ви ці вірші повністю?

З такої нагоди, можете влаштувати собі вечір творчості Шевченка, але піснями, а при нагоді – прочитати твори повністю. І серед них, це точно, ви знайдете свій улюблений, який схочете перечитувати та цитувати.