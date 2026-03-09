В день рождения Кобзаря, 9 марта, вспомним цитаты поэта, которые стали пророчеством и демонстрируют, что за более чем два века наш восточный сосед не изменился.

Что точно следует прочитать из произведений Шевченко?

В Украине 9 марта ежегодно отмечают день рождения великого гения Тараса Шевченко, а в 2026 году – 212 лет со дня его рождения.

Творческое наследие Кобзаря составляет 235 – 237 поэтических произведений (стихов, поэм и баллад), преимущественно на украинском языке, которые можно прочитать на ресурсе УкрЛиб. А также 11 прозаических произведений (повестей), драму "Назар Стодоля" и отрывок трагедии, созданных на русском языке. Кроме литературных произведений сохранилось около 1000 художественных работ – акварелей, масляных картин, офортов, зарисовок карандашом, некоторые к его произведениям, например "Катерина".

Но прежде всего его жизнь и творчество – пример любви к Родине, несмотря на чужбину, наказания, притеснения. И каждый раз перечитывая произведения и знакомясь жизненным путем находишь для себя что-то новое.

Тарас Шевченко. Фото. 1859 год / Википедия

Произведения Шевченко являются обязательными для изучения в школах и вузах, поэтому многие стихи мы знаем еще с детства, хотя в том возрасте и не способны еще постичь их глубину, вспомните – "Садок вишневый коло хаты", о семейной идиллии и красоте украинского летнего вечера или "Мені тринадцятий минало", автобиографическое произведение о детском труде и страхах юного пастуха.

Диапазон его произведений настолько широк, что вы можете подобрать себе их под настроение или возможность – о природе – красоту и величие Украины ("Встала весна", "С солнцем тучка плывет", "Течет вода из-под явора"), семейно-бытовые стихи, о материнстве ("Наймичка", "И до сих пор снится", "Сон") и о ценностях того времени, мысли и эмоциональные порывы ("Кавказ"), исторические картины ("Гайдамаки") и даже мистически-мифические сюжеты в произведениях "Русалочка" и "Причинная" и, конечно, любовь и разлука ("Зоре моя вечерняя").

И конечно его произведения-пророчества – Завещание", "И мертвым, и живым...", "Разрытая могила", которые призывают к единению и посмотреть и оценить свои действия и поступки.

Стихотворение "Завещание" стоит вдумчиво перечитывать часто, Здесь чувствуется вера поэта в силу своего народа, его бессмертие, уверенность в неизбежной победе и призыв к борьбе:

"Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте

І вражою злою кров'ю

Волю окропіте."

А вы задумывались над пророческими строками произведения "Разрытая могила", в котором будто предусмотрено, что "оборотни", которые подрастают помогут москалю хозяйничать. Не такие ли события привели к войне в Украине и зверствам оккупантов, в том числе и уничтожение памятников культуры – музеи Марии Примаченко, Григория Сковороды, вывоз культурных ценностей из музеев оккупированных территорий и даже животных из заповедника "Аскания Нова". Это ли не "Разрытая могила"?

...І могили мої милі

Москаль розриває…

Нехай риє, розкопує,

Не своє шукає,

А тим часом перевертні

Нехай підростають

Та поможуть москалеві

Господарювати,

Та з матері полатану

Сорочку знімати.

Помагайте, недолюдки,

Матір катувати".

Каждый из стихов пропитан тоской по Украине, любовью к ее землям, утраченной свободой и призывом к сохранению своего и борьбой за свободу, призывом к единению и предостережением – ни в коем случае не доверять москалям – "Бо москалі – лихі люди". Даже через два века, ничего не изменилось: коварство, имперские амбиции, жестокость и до сих пор код поведения нашего соседа.

Позитивные идеи и послания можно прочитать в стихах "К Основьяненко" и "И Архимед, и Галилей":

"І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люди на землі."

Какие песни положили на слова Шевченко?

Кобзарь, и мелодика его стихов – стал вдохновением для музыкантов. Это сделало его одним из самых музыкальных поэтов мира, а не только поэтом, которому больше всего памятников в мире. И мы говорим не только о классическом исполнении, но и рок-музыку. Песни на стихи Шевченко есть в творчестве таких исполнителей: Скрябин ("Ох, не все равно мне"), Кому вниз ("Суботов"), Хочу ЩЕ! ("Тополь"), Оксана Муха ("Зоре моя вечірняя"), Мертвый петух ("Садок вишневый"), Фата Моргана, Андрей Середа, Макхима ("Такая ее судьба"), Тартак ("Косар"), Ирина Билык ("Бандуристе, орле сизий"), Холодное солнце ("И Архимед, и Галилей"), Коzак System ("Гайдамацкая"), Мандры ("думы мои") и другие. Кроме того, основан и фестиваль "Ше.Fest." в селе Моринцы Черкасской области, где родился Шевченко.

Поэтому, немало его стихов стали песнями и частью современной культуры. Самая новая – "Думы мои, думы" Артема Пивоварова и Нади Дорофеевой. Но читали ли вы эти стихи полностью?

По такому случаю, можете устроить себе вечер творчества Шевченко, но песнями, а при случае – прочитать произведения полностью. И среди них, это точно, вы найдете свой любимый, который захотите перечитывать и цитировать.