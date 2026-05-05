Тож варто підготувати привітання та подарунки заздалегідь. 24 Канал при цьому підкаже, які сценарії свята можна підготувати у школах.

Що відомо про свято?

В Україні це свято не має фіксованої дати. Його відзначають у другу неділю травня. Цьогоріч вітатимемо найрідніших 10 травня.

Офіційно цей день закріпив Указ Президента України ще 1999 року. Святкуємо з 2000 року. Обрали травень невипадково, адже це місяць Пречистої Діви Марії.

Ідея цього свята насправді виникла набагато раніше. Ще 1928 року Союз українок Канади вирішив вшанувати мам. Тож перший День матері святкували українці з діаспори. Однак уже наступного року дійство відбулося у Львові.

Які сценарії допоможуть створити настрій?

Учителі та учні вже готуються до цього свята. Тож шукають сценарії, які можна втілити.

"Для найріднішої"

Всеосвіта пропонує цікавий сценарій, аби потішити мам в Україні. І нагадує, що слово "мама" таїть стільки магії і тепла, бо ми звертаємось до найріднішої та найкращої для нас людини. Її материнська ласка гріє нас крізь усе життя.

"День Матері"

Цей сценарій згодиться класному керівникові для реалізації у 7 класі. Він присвячений Дню матері та містить чудові вірші, гумористичні сценки, вказівки щодо організації свята. Він дасть можливість учням не лише привітати найрідніших, а й розвинути творчі здібності тощо, пише "На Урок".

"Мамине серце поруч завжди"

Цей сценарій дозволить забути про нудні лінійки і створить подію, на якій плачуть від щастя і підлітки, і батьки. Класні керівники вже можуть взяти його до уваги. Це ідеальний формат для батьківських зборів. Тут акцент – на патріотичному вихованні (мама як тил) та емоційному інтелекті.

Сценарій свята до Дня матері

Цей сценарій також згодиться класним керівникам. Ідеально підходить для 5 – 7 класів і нагадує: "Найкраще в світі слово – мама!".

"Мама у тренді"

Сценарій містить живий, дотепний і емоційний формат. У програмі – цікаві та впізнавані ситуації. Тут можна почути сленг, побачити невдалий подарунок від тата тощо. Підходить для шкільного концерту без складної підготовки.

Що подарувати найріднішій?

Також потурбуйтеся про цікаві привітання та подарунки, аби прикрасити свято найріднішим ще більше. Подарунками можуть бути, наприклад:

квіти;

цукерки;

косметика;

книги;

листівка, виготовлену власноруч;

похід у салон краси;

квиток у театр тощо.

Куди поїхати зі Львова на вихідні до Дня матері?

Маршрут Тустань – Сколе – Кам'янка ідеально підійде для тих, хто хоче провести час на природі.

Ви встигнете відвідати ці локації за один день, якщо стартували зі Львова.

Тут ви побачите: