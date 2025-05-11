11 травня в Україні святкують День матері. Своїх найрідніших вітали військові з передової та інші оборонці, а також різні організації. 24 Канал зібрав щемливі привітання у соціальних мережах.

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Сьогодні всі привітання звучать для матерів

Бійці Державної прикордонної служби стоять на захисті України, але не забувають про своїх матусь. Вони передають їм теплі вітання і говорять, що дуже їх люблять, згадують їхні теплі слова та сумують за маминими стравами.

Фотопривітання від ДПСУ з Днем матері / Фото з Facebook ДПСУ

Своїх матусь також привітали прикордонники підрозділу "Фенікс". Вони звернулися до найрідніших із теплими словами.

Звернення до мам: дивіться відео від бійців "Феніксу"

Багато матусь служать в ЗСУ та обороняють Україну. Бригада "Азов" опублікувала їхні світлини та розповіла коротко про кожну з них. Хтось воює разом зі своєю дитиною, когось родина чекає вдома. Син однієї матері "Азову" загинув на війні у 2015 році, а іншої – зараз перебуває в полоні росіян.

"Матері завжди захищають своїх дітей. І коли дитина в шкільній формі, і коли у броні. Коли вона поруч. І коли у полоні. Коли її вже немає, але памʼять тримаєш, як зброю,

– написали в бригаді.

Воїни "Азову" теж чиїсь мами / Фото бригади

Державна служба з надзвичайних ситуацій України висловила любов до мам відеопривітанням, у якому хлопчик у формі ДСНС разом із рятувальниками дарує матерям троянди.

Привітання до Дня матері від ДСНС: дивіться відео

Із зони бойових дій своїх матусь привітали й бійці Національної поліції України. Правоохоронці подякували їм за все, що вони зробили. Дорослі чоловіки ніби знову стали дітьми, коли зверталися до своїх матерів.

Дякуємо тобі за життя, за безсонні ночі, за кожну мить турботи і любові. Ми боремося тут за мир і безпеку, щоб ти могла спати спокійно та радіти кожному дню,

– йдеться в дописі.

Привітання від Національної поліції: відео

У Національній гвардії України говорять, що мами виховують справжніх героїв та героїнь. Саме їхня любов дає змогу бійцям боротися та триматися навіть у складні часи.

"Мама – це сила, любов і віра, які завжди поруч. Мами дарують життя і виховують справжніх героїв і героїнь. Ви надихаєте нас боротися за мир і свободу! З Днем матері! Ви – наш найбільший скарб!

– зазначають військові.

Бійці НГУ вітають матусь зі святом: відео

До своїх мам звернулися також воїни бригади "Хижак". Вони говорять, що навіть у дорослому віці мами хвилюються за своїх дітей. Бійці подякували за життя, молитви та всю материнську любов.

Мамо, їм. Вдягаюся тепло. Не гуляю допізна. Так починається кожне наше повідомлення додому, навіть коли ми вже самі – батьки,

– йдеться в повідомленні.

Усіх матерів України зі святом привітав начальник ГУР Кирило Буданов. Він висловив жінкам пошану, подякував за виховання покоління сміливих бійців та підтримав тих матусь, які, на жаль, через війну втратили дітей.

З-поміж усіх знань у нашій пам’яті найнадійніше місце займає комбінація кількох цифр – номер телефону рідної. Перший дзвінок після непростого бою або після важкого полону – завжди до мами. Немає кращих митей за ті, коли життя, добро, любов і віра перемагає смерть і темряву,

– зазначив Буданов.

З нагоди свята "Укрзалізниця" перейменувала потяги на імена матусь-залізничниць. Їхні діти захищають Україну на передовій, загинули за Україну, або перебувають в страшному ворожому полоні. Наприклад, сьогодні потяги звуться так: "Львів – Харків" – "мама Таня" та "Ковель – Київ" – "мама Ніна". Потяги курсуватимуть країною на честь жінок-матерів, їхньої сили та відданості.

Ці рейси – подяка від залізничників за любов матерів, що рухає нас уперед навіть у найтемніші часи,

– пишуть в "Укразалізниці".

Матерів від імені чотирилапих привітали у Всесвітньому фонді природи. Там опублікували милі фото тварин та їхніх дитинчат.

"До Дня матері – подяка від тих, хто не вміє писати, але вже вміє любити. Від дитинчат – своїм мамам. І від нас – вам,

– зазначили в дописі.

Мами є у кожного / Фото WWF Україна

Володимир Зеленський з нагоди Дня матері опублікував зворушливе відео від United24. На кадрах показані зустрічі захисників із найріднішими, зокрема після повернення військових з полону.