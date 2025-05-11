Український президент поширив відео United24, передає 24 Канал.

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Зеленський привітав з Днем матері

На кадрах у День матері – повернення українських військовополонених і зустрічі захисників із найріднішими.

Усім українським матерям і всім жінкам, які дарують найдорожче – життя. Наш світ завдячує вам усім. За теплі обійми, материнську любов, підтримку та віру, за кожну молитву,

– написав Зеленський.

Привітання з Днем матері: дивіться відео United24

Нагадаємо, своїх найрідніших також привітали бійці 13-ї бригади "Хартія" Національної гвардії України. Військові поділилися кадрами, на яких захисник показує своїй неньці тюльпани та умови на позиціях, де він зірвав квіти.

Раніше 24 Канал показав світлини українських спортсменів з їхніми матерями. Жінки відіграли ключову роль у кар'єрах Олександра Усика, Дар'ї Білодід, Еліни Світоліної тощо.