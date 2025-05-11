Зворушливим відео з позицій поділилися в Національній гвардії України, передає 24 Канал. Військовий з нагоди свята звернувся до своєї неньки.

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Військові вітають з Днем матері

На кадрах у День матері боєць показує своїй мамі тюльпани та умови, в яких він їх зірвав.

Найімовірніше, ці квіточки до завтра зав'януть… Це тобі. Знай, що я тебе дуже-дуже люблю,

– каже захисник.

Хартієць вітає свою маму квітами з позицій: дивіться відео

Військові НГУ подякували матерям за недоспані ночі та попросили вибачення за передчасну сивину у волоссі. "З Днем матері, наші найрідніші!" – написали захисники.

Нагадаємо, напередодні 24 Канал показав світлини українських спортсменів з їхніми матерями. Жінки відіграли ключову роль у кар'єрах Олександра Усика, Дар'ї Білодід, Еліни Світоліної тощо.