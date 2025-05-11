Трогательным видео с позиций поделились в Национальной гвардии Украины, передает 24 Канал. Военный по случаю праздника обратился к своей матери.

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Военные поздравляют с Днем матери

На кадрах в День матери боец показывает своей маме тюльпаны и условия, в которых он их сорвал.

Вероятнее всего, эти цветочки до завтра завянут... Это тебе. Знай, что я тебя очень-очень люблю,

– говорит защитник.

Хартиец поздравляет свою маму цветами с позиций: смотрите видео

Военные НГУ поблагодарили матерей за бессонные ночи и попросили прощения за преждевременную седину в волосах. "С Днем матери, наши родные!" – написали защитники.

Напомним, накануне 24 Канал показал фотографии украинских спортсменов с их матерями. Женщины сыграли ключевую роль в карьерах Александра Усика, Дарьи Билодид и Элины Свитолиной.