Украинский президент поделился видео United24, передает 24 Канал.

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Зеленский поздравил с Днем матери

На кадрах в День матери – возвращение украинских военнопленных и встречи защитников с родными.

Всем украинским матерям и всем женщинам, которые дарят самое дорогое – жизни. Наш мир обязан вам всем. За теплые объятия, материнскую любовь, поддержку и веру, за каждую молитву,

– написал Зеленский.

Поздравление с Днем матери: смотрите видео United24

Напомним, своих родных также поздравили бойцы 13-й бригады "Хартия" Национальной гвардии Украины. Военные поделились кадрами, на которых защитник показывает своей маме тюльпаны и условия на позициях, где он сорвал цветы.

Ранее 24 Канал показал фотографии украинских спортсменов с их матерями. Женщины сыграли ключевую роль в карьерах Александра Усика, Дарьи Билодид и Элины Свитолиной.