11 мая в Украине празднуют День матери. Своих родных поздравляли военные с передовой и другие защитники, а также различные организации. 24 Канал собрал щемящие поздравления в социальных сетях.

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Сегодня все поздравления звучат для матерей

Бойцы Государственной пограничной службы стоят на защите Украины, но не забывают о своих мамочках. Они передают им теплые поздравления и говорят, что очень их любят, вспоминают их теплые слова и скучают за мамиными блюдами.

Фотопоздравление от ГПСУ с Днем матери / Фото с Facebook ГПСУ

Своих мам также поздравили пограничники подразделения "Феникс". Они обратились к родным с теплыми словами.

Обращение к мамам: смотрите видео от бойцов "Феникса"

Многие мамы служат в ВСУ и защищают Украину. Бригада "Азов" опубликовала их фотографии и рассказала коротко о каждой из них. Кто-то воюет вместе со своим ребенком, кого-то семья ждет дома. Сын одной матери "Азова" погиб на войне в 2015 году, а другой – сейчас находится в плену россиян.

"Матери всегда защищают своих детей. И когда ребенок в школьной форме, и когда в броне. Когда она рядом. И когда в плену. Когда его уже нет, но память держишь, как оружие,

– написали в бригаде.

Воины "Азова" тоже чьи-то мамы / Фото бригады

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины выразила любовь к мамам видеопоздравлением, в котором мальчик в форме ГСЧС вместе со спасателями дарит матерям розы.

Поздравление ко Дню матери от ГСЧС: смотрите видео

Из зоны боевых действий своих мам поздравили и бойцы Национальной полиции Украины. Правоохранители поблагодарили их за все, что они сделали. Взрослые мужчины будто снова стали детьми, когда обращались к своим матерям.

Спасибо тебе за жизнь, за бессонные ночи, за каждое мгновение заботы и любви. Мы боремся здесь за мир и безопасность, чтобы ты могла спать спокойно и радоваться каждому дню,

– говорится в заметке.

Поздравление от Национальной полиции: видео

В Национальной гвардии Украины говорят, что мамы воспитывают настоящих героев и героинь. Именно их любовь позволяет бойцам бороться и держаться даже в сложные времена.

"Мама – это сила, любовь и вера, которые всегда рядом. Мамы дарят жизнь и воспитывают настоящих героев и героинь. Вы вдохновляете нас бороться за мир и свободу! С Днем матери! Вы – наше самое большое сокровище!

– отмечают военные.

Бойцы НГУ поздравляют мам с праздником: видео

К своим мамам обратились также воины бригады "Хищник". Они говорят, что даже во взрослом возрасте мамы волнуются за своих детей. Бойцы поблагодарили за жизнь, молитвы и всю материнскую любовь.

Мама, им. Одеваюсь тепло. Не гуляю допоздна. Так начинается каждое наше сообщение домой, даже когда мы уже сами – родители,

– говорится в сообщении.

Всех матерей Украины с праздником поздравил начальник ГУР Кирилл Буданов. Он выразил женщинам уважение, поблагодарил за воспитание поколения смелых бойцов и поддержал тех мам, которые, к сожалению, из-за войны потеряли детей.

Среди всех знаний в нашей памяти самое надежное место занимает комбинация нескольких цифр – номер телефона родной. Первый звонок после непростого боя или после тяжелого плена – всегда к маме. Нет лучших мгновений за те, когда жизнь, добро, любовь и вера побеждает смерть и тьму,

– отметил Буданов.

По случаю праздника "Укрзализныця" переименовала поезда на имена мамочек-железнодорожниц. Их дети защищают Украину на передовой, погибли за Украину, или находятся в страшном вражеском плену. Например, сегодня поезда называются так: "Львов – Харьков" – "мама Таня" и "Ковель – Киев" – "мама Нина". Поезда будут курсировать по стране в честь женщин-матерей, их силы и преданности.

Эти рейсы – благодарность от железнодорожников за любовь матерей, что движет нас вперед даже в самые темные времена,

– пишут в "Укразализныце".

Матерей от имени четвероногих поздравили в Всемирном фонде природы. Там опубликовали милые фото животных и их детенышей.

"Ко Дню матери – благодарность от тех, кто не умеет писать, но уже умеет любить. От детенышей – своим мамам. И от нас – вам,

– отметили в заметке.

Мамы есть у каждого / Фото WWF Украина

Владимир Зеленский по случаю Дня матери опубликовал трогательное видео от United24. На кадрах показаны встречи защитников с родными, в частности после возвращения военных из плена.