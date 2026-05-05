Поэтому стоит подготовить поздравления и подарки заранее.

Что известно о празднике?

В Украине этот праздник не имеет фиксированной даты. Его отмечают во второе воскресенье мая. В этом году будем поздравлять родных 10 мая.

Официально этот день закрепил Указ Президента Украины еще в 1999 году. Празднуем с 2000 года. Выбрали май неслучайно, ведь это месяц Пречистой Девы Марии.

Идея этого праздника на самом деле возникла гораздо раньше. Еще в 1928 году Союз украинок Канады решил почтить мам. Поэтому первый День матери праздновали украинцы из диаспоры. Однако уже в следующем году действо состоялось во Львове.

Какие сценарии помогут создать настроение?

Учителя и ученики уже готовятся к этому празднику. Поэтому ищут сценарии, которые можно воплотить.

"Для самой родной"

Всеосвіта предлагает интересный сценарий, чтобы порадовать мам в Украине. И напоминает, что слово "мама" таит столько магии и тепла, потому что мы обращаемся к родному и лучшему для нас человеку. Ее материнская ласка греет нас сквозь всю жизнь.

"День Матери"

Этот сценарий пригодится классному руководителю для реализации в 7 классе. Он посвящен Дню матери и содержит замечательные стихи, юмористические сценки, указания по организации праздника. Он даст возможность ученикам не только поздравить родных, но и развить творческие способности и т.д., пишет "На урок".

"Мамино сердце рядом всегда"

Этот сценарий позволит забыть о скучных линейках и создаст событие, на котором плачут от счастья и подростки, и родители. Классные руководители уже могут взять его во внимание. Это идеальный формат для родительских собраний. Здесь акцент – на патриотическом воспитании (мама как тыл) и эмоциональном интеллекте.

Сценарий праздника ко Дню матери

Этот сценарий также пригодится классным руководителям. Идеально подходит для 5 – 7 классов и напоминает: "Лучшее в мире слово – мама!".

"Мама в тренде"

Сценарий содержит живой, остроумный и эмоциональный формат. В программе – интересные и узнаваемые ситуации. Здесь можно услышать сленг, увидеть неудачный подарок от папы и тому подобное. Подходит для школьного концерта без сложной подготовки.

Что подарить самой родной?

Также позаботьтесь об интересных поздравлениях и подарках, чтобы украсить праздник родным еще больше. Подарками могут быть, например:

цветы;

конфеты;

косметика;

книги;

открытка, изготовленную собственноручно;

поход в салон красоты;

билет в театр и тому подобное.

Куда поехать из Львова на выходные ко Дню матери?

Маршрут Тустань – Сколе – Камянка идеально подойдет для тех, кто хочет провести время на природе.

Вы успеете посетить эти локации за один день, если стартовали из Львова.

Здесь вы увидите: