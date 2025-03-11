Допомагає це зробити 24 Канал. Цього разу беремо до уваги такі як "Ваня, Саня, Петя".
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Як назвати Ваню, Саню і Петю українською
Мовознавиця Ольга Васильєва зауважила: українська мова тяжіє до відкритого складу (закінчення на голосний, а не приголосний звук).
Звідси й максимально природними є чоловічі форми імен, що закінчуються на -ко,
– уточнила вона.
Тому запам'ятайте:
- не Ваня – а Ванько, Іванко або Івась;
- не Петя – а Петько, Петрик або Петрусь;
- не Саня (чоловіче) чи Саша – а Сашко, Санько, Олелько або Лесь, Лесик;
Цікаво! Скорочені форми Лесь, Лесик застосовують аж до п'яти чоловічих імен: Олександр, Олексій, Олег, Леонід та Олесь.
Зауважимо при цьому, що під час тривалого перебування України у складі російської імперії / СРСР нам нав'язали жіночі закінчення для чоловічих імен.
Наприклад, у Поліссі завжди розрізнялися Васьо – чоловік і Вася – жінка, а зараз чуємо всюди "Вася" і для жінок, і для чоловіків.
Те саме із "Саша" / "Шура", хоча це жіночі форми – теж зросійщені, бо в Україні Олександра – це Саня, Санда або Леся,
– додала мовознавиця.
Раніше ми також розповідали, як правильно українською звучать такі імена як Діма, Міша, Стьопа.