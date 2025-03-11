Помогает это сделать 24 Канал. На этот раз берем во внимание такие как "Ваня, Саня, Петя".
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Как назвать Ваню, Саню и Петю на украинском языке
Языковед Ольга Васильева заметила: украинский язык тяготеет к открытому составу (окончание на гласный, а не согласный звук).
Отсюда и максимально естественными являются мужские формы имен, заканчивающиеся на -ко,
– уточнила она.
Поэтому запомните:
- не Ваня – а Ванько, Іванко або Івась;
- не Петя – а Петько, Петрик або Петрусь;
- не Саня (чоловіче) чи Саша – а Сашко, Санько, Олелько або Лесь, Лесик;
Интересно! Сокращенные формы Лесь, Лесик применяют до пяти мужских имен: Олександр, Олексій, Олег, Леонід та Олесь.
Заметим при этом, что во время длительного пребывания Украины в составе российской империи / СССР нам навязали женские окончания для мужских имен.
Например, в Полесье всегда различались Васьо – мужчина и Вася – женщина, а сейчас слышим везде "Вася" и для женщин, и для мужчин.
То же с "Саша" / "Шура", хотя это женские формы – тоже русифицированные, потому что в Украине Олександра – это Саня, Санда или Леся,
– добавила языковед.
Ранее мы также рассказывали, как правильно на украинском звучат такие имена как Дима, Миша, Степа.