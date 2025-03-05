24 Канал расскажет, как заменить их на правильные. При этом сделать это метко и интересно.

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Как правильно назвать Диму, Мишу и Степу

На самом деле в украинском языке есть много интересных форм имен. Некоторые из них имеют около 1000 лет. Поэтому запомните для начала, как заменить три часто употребляемые неправильные формы мужских имен – Дима, Миша, Степа.

Не Діма – Дмитро, Митько, Дмитрик, Дмитрусь;

Не Міша – Михайло, Мишко, Михайлик, Михась;

Не Стьопа – Степан, Стець, Степко, Степанко.

Заметим, что вы смело можете употреблять уменьшительные формы для замены суржиковых.

Что интересно, редактор Ольга Васильева уточняла, что украинский язык тяготеет к открытому составу (окончание на гласный, а не согласный звук).

Отсюда и максимально естественными являются мужские формы имен, заканчивающиеся на -ко. Они зафиксированы еще в граффити Софии Киевской конца Xl века: Степко, Михалько, Марко. То есть им более 1000 (!) лет,

– подчеркнула языковед.

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Ранее мы также рассказывали, почему не стоит употреблять такие формы имен как Маша, Даша, Наташа. А также подсказали, как правильно и красиво их заменить. Об этом читайте по ссылке.