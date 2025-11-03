Заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Микола Трофименко розповів РБК-Україна про результати експерименту. Про це інформує 24 Канал.

Як працюють наглядові ради?

Посадовець каже: експеримент показує різні результати.

Ми побачили, що КАІ – орієнтований на бізнес-середовище. Там команда молодих амбітних фахівців з сильною наглядовою радою, з сильним лідером. У них багато кейсів, коли вони беруть будівлю, де ремонту не було років 40, мабуть, і створюють лабораторії спільно з роботодавцями. Сприяють розвитку дуальної освіти – готують студента, який потім знаходить роботу в топових компаніях,

– розповів заступник Лісового.

І додав, що усі кейси по-своєму унікальні. Оцінюватимуть їх повністю пізніше.

Але те, що зараз відбувається, мені подобається – з точки зору підходів до управління, до брендингу, маркетингової стратегії, до вступної кампанії,

– уточнив посадовець.

Також розповів: у Запорізькому університеті – сильна залученість регіональної влади, і виш відчуває свою відповідальність за зміцнення державних позицій в місті, в підготовці справжніх громадян України на прифронтових територіях. Це сильний регіональний університет, потужний для Запоріжжя і області щодо утвердження там державницьких позицій.

Карпатський університет має сильну академічну команду, сильні міжнародні зв'язки, унікальні для України ініціативи, такі як обсерваторія на горі Піп Іван, молодіжний центр в Микуличині тощо. Ми хочемо, щоб це зробили всі університети – налагодили співпрацю з владою, з бізнесом, з громадами. Експеримент показує, що бізнес може інвестувати в інфраструктуру, давати технічні завдання, яких фахівців готувати. А це розвиватиме нашу економіку і сприятиме відбудові,

– каже він.

Як МОН вдосконалюватиме підхід?

Посадовець при цьому зазначив, що МОН прагне вдосконалити цей підхід.

Можливо, залучити до наглядових рад колективи, можливо, студентів. І ми плануємо, що така форма управління університетами буде так само можливою, як і традиційна, передбачена законом України "Про вищу освіту". Ми бачимо в цьому і антикризовий механізм, і складову розвитку,

– зауважив заступник Лісового.

І додав, що окрема для посилення управлінських спроможностей МОН спільно зі Світовим банком і Британською Радою реалізовують програму розвитку академічних менеджерів. Її мета – до травня 2026 року навчити тисячу управлінців університетів. У першому циклі підготували близько 450 учасників; зараз триває другий. Програма охоплює стратегування, фандрейзинг і сучасні управлінські практики.