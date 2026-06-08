Київський національний університет імені Тараса Шевченка відмовився від формальної заборони на використання Telegram. Таке рішення ухвалив виконувач обов'язків ректора вишу Валерій Копійка, пояснивши його тим, що месенджер давно став частиною повсякденного життя студентів і працівників університету, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Чому в університеті скасували заборону

За словами Копійки, рішення не було пов'язане з бажанням зберегти посаду чи репутацію. Натомість він вважає недоцільним підтримувати заборону, яка існує лише формально.

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Телеграмом студенти все одно користуються. Зробити вигляд, що ми його заборонили і самим користуватися? Вся адміністрація користується Телеграмом, я новини читаю в телеграм-каналі,

– зазначив очільник вишу.

Він також наголосив, що виступає за меншу кількість подвійних стандартів. На його думку, не варто робити вигляд, що сервісом ніхто не користується, коли на практиці ситуація зовсім інша.

Копійка додав, що саме студенти зверталися з проханням прибрати формальну заборону, оскільки месенджер активно використовується для комунікації та отримання інформації.

Що сказали про питання безпеки

Коментуючи можливі ризики, пов'язані з використанням Telegram, керівник університету зазначив, що не є фахівцем у сфері кібербезпеки.

Студенти просили зняти цю формальну заборону, вони цим користуються, я її зняв. Я не побачив в цьому якоїсь небезпеки,

– сказав він.

Також Копійка зауважив, що не впевнений, наскільки інформація, яку обговорюють у студентському та університетському середовищі, може становити особливий інтерес для сторонніх осіб.

Таким чином, у КНУ імені Тараса Шевченка вирішили відмовитися від обмеження, яке, на думку керівництва закладу, давно не відповідало реальному стану речей. Водночас питання безпеки використання месенджерів і надалі залишається предметом дискусій як в освітньому середовищі, так і на державному рівні.