Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко отказался от формального запрета на использование Telegram. Такое решение принял исполняющий обязанности ректора вуза Валерий Копейка, объяснив его тем, что мессенджер давно стал частью повседневной жизни студентов и работников университета, сообщает "Интерфакс-Украина".

Смотрите также Лисовой назвал выход для тех, кто не уверен в сдаче НМТ

Почему в университете отменили запрет

По словам Копейки, решение не было связано с желанием сохранить должность или репутацию. Зато он считает нецелесообразным поддерживать запрет, который существует лишь формально.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Телеграмом студенты все равно пользуются. Сделать вид, что мы его запретили и самим пользоваться? Вся администрация пользуется Телеграмом, я новости читаю в телеграмм-канале,

– отметил глава вуза.

Он также отметил, что выступает за меньшее количество двойных стандартов. По его мнению, не стоит делать вид, что сервисом никто не пользуется, когда на практике ситуация совсем другая.

Копейка добавил, что именно студенты обращались с просьбой убрать формальный запрет, поскольку мессенджер активно используется для коммуникации и получения информации.

Что сказали о вопросах безопасности

Комментируя возможные риски, связанные с использованием Telegram, руководитель университета отметил, что не является специалистом в сфере кибербезопасности.

Студенты просили снять этот формальный запрет, они этим пользуются, я его снял. Я не увидел в этом какой-то опасности,

– сказал он.

Также Копейка заметил, что не уверен, насколько информация, которую обсуждают в студенческой и университетской среде, может представлять особый интерес для посторонних лиц.

Таким образом, в КНУ имени Тараса Шевченко решили отказаться от ограничения, которое, по мнению руководства заведения, давно не соответствовало реальному положению вещей. В то же время вопрос безопасности использования мессенджеров и в дальнейшем остается предметом дискуссий как в образовательной среде, так и на государственном уровне.